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Elefantes asiáticos conseguem frear instintos para resolver problemas lógicos

Ciência

Imagens de comida, mas um caminho bloqueado. Para a maioria dos animais, a reação instintiva seria empurrar a barreira até conseguir o alimento. No entanto, elefantes asiáticos (Elephas maximus) demonstram a capacidade de frear esse impulso imediato em favor de uma estratégia mais inteligente. Esse mecanismo, conhecido na ciência como controle inibitório, é o filtro mental que permite ignorar o óbvio quando ele se mostra inútil.

Слон ест гнилые яблоки
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Слон ест гнилые яблоки

Para testar essa habilidade, pesquisadores da Tailândia e de Nova York montaram um cenário específico no Instituto Nacional de Elefantes. Dezesseis animais foram colocados diante de uma caixa transparente repleta de frutas. O desafio era simples: a comida estava visível e o cheiro era atraente, mas a face frontal da caixa possuía apenas pequenos furos, insuficientes para a passagem da tromba.

Para comer, o elefante precisava conscientemente desistir da rota direta — a mais curta e instintiva — e procurar uma abertura lateral. O resultado mostrou que os elefantes conseguem processar essa frustração momentânea e redirecionar seu esforço para a solução eficaz.

A prova real da flexibilidade mental ocorreu na segunda fase do experimento. Ao girarem a caixa, mudando a posição do furo, os elefantes inicialmente tentaram acessar o local onde a abertura estava anteriormente. O ponto crucial não foi o erro inicial, mas a velocidade com que corrigiram a rota. Curiosamente, os indivíduos mais velhos demoraram mais para se adaptar, o que sugere que a agilidade cognitiva pode declinar com a idade, embora essa hipótese ainda precise de mais dados para ser confirmada.

Essa capacidade de inibição é o que separa o comportamento mecânico da inteligência adaptativa. Sem o controle inibitório, um animal fica preso a padrões; com ele, é possível alterar a estratégia assim que a anterior falha. É esse processamento que permite aos elefantes resolver problemas complexos e manter estruturas sociais sofisticadas.

Além da curiosidade biológica, a descoberta tem aplicação prática na convivência entre espécies. Entender como esses animais decidem contornar obstáculos ajuda a prever e mitigar conflitos em áreas rurais. Na prática, isso explica a precisão com que elefantes conseguem burlar cercas elétricas e outras barreiras para acessar plantações, tratando o obstáculo não como um muro intransponível, mas como um problema de lógica a ser resolvido.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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