Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A Lua encolhe 45 metros e racha a crosta: o risco sísmico para bases futuras

Ciência

A câmera do Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) não registra apenas a quietude de crateras e poeira cinza. Ao observar a superfície lunar, as imagens revelam algo diferente: uma rede de linhas que lembram rachaduras em um piso que resfria. São falhas geológicas. Mais de dez mil delas foram catalogadas, e a evidência central é que muitas não são cicatrizes antigas de impactos, mas fraturas jovens, ativas e em expansão.

Ржавчина на поверхности Луны
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ржавчина на поверхности Луны

A contração do satélite

O fenômeno é resultado de um processo físico: a Lua está diminuindo de tamanho. A contração ocorre em uma escala quase imperceptível, com o raio do satélite reduzindo cerca de 0,1 mícron por ano. No entanto, ao longo de um período entre 400 e 800 milhões de anos, essa redução acumulada soma aproximadamente 45 metros.

Essa medição, detalhada por uma equipe liderada pelo geólogo planetário Thomas Watters, do Instituto Smithsoniano, e publicada no The Planetary Science Journal, transforma a hipótese de encolhimento em um dado mensurável. O resfriamento do núcleo interno da Lua provoca essa compressão global da estrutura.

Uma dinâmica sem placas

Diferente da Terra, onde 90% da atividade sísmica se concentra nas fronteiras de placas tectônicas que colidem ou se afastam, a Lua possui uma estrutura única: ela é envolta por uma única e imensa casca rígida. Sem placas para absorver ou deslocar a tensão, a pressão do resfriamento interno acumula-se em toda a estrutura até que a rocha se rompe em pontos aleatórios.

É por isso que as falhas lunares estão distribuídas por toda a superfície, e não em faixas estreitas. Watters observou que a quantidade de falhas recentes capturadas pelo LROC supera as expectativas iniciais, confirmando que o satélite continua a se fragmentar enquanto perde calor.

Implicações para a exploração humana

A análise das imagens permitiu traçar um padrão de estabilidade: regiões onde a crosta é mais espessa apresentam menos falhas, pois a massa maior oferece maior resistência às tensões internas. Já as áreas de crosta fina são mais frágeis e propensas a novas rachaduras.

Essa constatação altera a perspectiva de agências como a NASA para o planejamento de bases permanentes. Se os "lua-tremores" podem ocorrer em qualquer ponto da superfície, a escolha de um local seguro não depende apenas de evitar crateras, mas de compreender a espessura da crosta e o histórico de fraturas locais. A geologia deixa de ser um dado abstrato e torna-se um requisito de engenharia para a sobrevivência de habitats humanos.

A Lua, longe de ser um corpo geologicamente morto, mantém-se ativa em sua própria lentidão. Cada nova imagem do LROC mapeia a tensão de um mundo que, ao esfriar, continua a quebrar sob seus próprios pés.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Pizza de pão francês na airfryer: molho com ketchup, iogurte e alho
Receitas e Culinária
Pizza de pão francês na airfryer: molho com ketchup, iogurte e alho
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Carros
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA? Petr Ermilin Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio Ksenia Semenova Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov
Tendência 2027 prioriza manicure liso e efeito perolado sem strass
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
últimos materiais
A Lua encolhe 45 metros e racha a crosta: o risco sísmico para bases futuras
Remover tocos sem máquina: a alavanca manual e o limite do esforço físico
Ouriço: mitos históricos e a realidade biológica do predador noturno
Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA?
Roda de carro e areia: técnica para enraizar estacas de flores e arbustos
Saia midi: escolha de calçado para manter a linha vertical
Condensação no porão: como distinguir orvalho de infiltração para salvar a colheita
Oferecer restos é uma armadilha mortal: descubra o que realmente ameaça seu animal de estimação
Imigração transformada em arma: ex-ministra alerta para erosão do consenso em Portugal
PeopleTalk revela novas formas de usar cachecol de seda
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.