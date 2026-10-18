A Lua encolhe 45 metros e racha a crosta: o risco sísmico para bases futuras

A câmera do Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) não registra apenas a quietude de crateras e poeira cinza. Ao observar a superfície lunar, as imagens revelam algo diferente: uma rede de linhas que lembram rachaduras em um piso que resfria. São falhas geológicas. Mais de dez mil delas foram catalogadas, e a evidência central é que muitas não são cicatrizes antigas de impactos, mas fraturas jovens, ativas e em expansão.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ржавчина на поверхности Луны

A contração do satélite

O fenômeno é resultado de um processo físico: a Lua está diminuindo de tamanho. A contração ocorre em uma escala quase imperceptível, com o raio do satélite reduzindo cerca de 0,1 mícron por ano. No entanto, ao longo de um período entre 400 e 800 milhões de anos, essa redução acumulada soma aproximadamente 45 metros.

Essa medição, detalhada por uma equipe liderada pelo geólogo planetário Thomas Watters, do Instituto Smithsoniano, e publicada no The Planetary Science Journal, transforma a hipótese de encolhimento em um dado mensurável. O resfriamento do núcleo interno da Lua provoca essa compressão global da estrutura.

Uma dinâmica sem placas

Diferente da Terra, onde 90% da atividade sísmica se concentra nas fronteiras de placas tectônicas que colidem ou se afastam, a Lua possui uma estrutura única: ela é envolta por uma única e imensa casca rígida. Sem placas para absorver ou deslocar a tensão, a pressão do resfriamento interno acumula-se em toda a estrutura até que a rocha se rompe em pontos aleatórios.

É por isso que as falhas lunares estão distribuídas por toda a superfície, e não em faixas estreitas. Watters observou que a quantidade de falhas recentes capturadas pelo LROC supera as expectativas iniciais, confirmando que o satélite continua a se fragmentar enquanto perde calor.

Implicações para a exploração humana

A análise das imagens permitiu traçar um padrão de estabilidade: regiões onde a crosta é mais espessa apresentam menos falhas, pois a massa maior oferece maior resistência às tensões internas. Já as áreas de crosta fina são mais frágeis e propensas a novas rachaduras.

Essa constatação altera a perspectiva de agências como a NASA para o planejamento de bases permanentes. Se os "lua-tremores" podem ocorrer em qualquer ponto da superfície, a escolha de um local seguro não depende apenas de evitar crateras, mas de compreender a espessura da crosta e o histórico de fraturas locais. A geologia deixa de ser um dado abstrato e torna-se um requisito de engenharia para a sobrevivência de habitats humanos.

A Lua, longe de ser um corpo geologicamente morto, mantém-se ativa em sua própria lentidão. Cada nova imagem do LROC mapeia a tensão de um mundo que, ao esfriar, continua a quebrar sob seus próprios pés.