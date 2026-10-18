Descobertos os asteroides que giram 100 vezes mais rápido que o limite físico

No cinturão principal de asteroides, a faixa de rochas que orbita entre Marte e Júpiter, dois corpos celestes com mais de dois quilômetros de diâmetro desafiam as expectativas físicas estabelecidas. Eles giram tão rapidamente que, segundo os modelos atuais sobre a estrutura interna dos asteroides, deveriam ter se desintegrado em pedaços há bilhões de anos. A descoberta, conduzida por uma equipe do University of Washington, sugere que esses objetos possuem uma resistência estrutural muito superior à prevista para "pilha de escombros" cósmicas.

A maioria dos asteroides não é composta por rochas sólidas e monolíticas, mas por agregados frouxos de fragmentos unidos pela gravidade. Acredita-se que, ao longo da história do Sistema Solar, colisões destruíram corpos maiores, criando essas estruturas porosas. Existe um limite teórico de rotação para esses agregados frouxos: se girarem mais rápido do que uma volta a cada 2,2 horas, a força centrífuga supera a gravidade e o objeto se despedaça. No entanto, Dmitry Vavilov e sua equipe identificaram uma população de rochas que excede esse limiar com folga. Analisando dados do Observatório Vera Rubin, no Chile, os pesquisadores encontraram uma classe de objetos que completam uma rotação em apenas cinco minutos.

Mais rígido do que se imaginava

O fato de sobreviver a uma rotação de cinco minutos, sendo corpos de tamanho significativo, indica que não se trata de pilhas de detritos soltos. Para aguentar as forças centrífugas geradas por esse movimento, a densidade e a coesão interna desses asteroides precisam ser extremas. Os cálculos apontam que esses corpos devem ser pelo menos 30 vezes mais resistentes que a argila comum. Isso implica que são monólitos rochosos densos, possivelmente intactos desde a formação do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos.

Essa possibilidade levanta uma questão histórica: se a maioria dos asteroides foram reconfigurados por impactos, esses "sobreviventes" rápidos podem ser testemunhas não modificadas da era inicial do sistema planetário. Eles representariam um material primitivo, preservado sem as marcas de colisões recentes que reestruturaram seus vizinhos lentos.

A origem dessa velocidade extrema permanece uma incógnita. Uma das hipóteses usuais para a aceleração de asteroides é o efeito Yarkovsky (forças térmicas assimétricas causadas pela radiação solar). No entanto, os corpos observados estão localizados fora da faixa onde esse efeito seria suficientemente forte para produzir tal aceleração em escalas de tempo geológico. O que exatamente os colocou nesse regime de alta velocidade é um mistério que os modelos atuais não conseguem resolver completamente.

Para contextualizar a intensidade desse fenômeno, considere a superfície equatorial de um desses asteroides. Devido à rápida rotação, a velocidade tangencial na borda excederia os 100 quilômetros por hora. Em um objeto de tamanho reduzido, a gravidade é fraca; nesse cenário, a força centrífuga seria dominante ao ponto de torná-lo impossível para um observador permanecer de pé na superfície, sendo ejetado para o espaço. Dmitry Vavilov descreve essa dinâmica como uma experiência contínua em uma montanha-russa extrema, onde a superfície se move sob os pés com uma violência constante.

A descoberta faz parte de um mapeamento decenal do céu que está apenas começando. Dentre uma amostra de 9.000 asteroides analisados, 66 foram classificados como rotadores ultrarrápidos. A presença de objetos grandes e extremamente rápidos entre eles sugere que a população de asteroides do cinturão principal é mais diversa e estruturalmente variada do que as simulações de colisão e formação sugeriam. Nos próximos anos, os astrônomos planejam investigar a composição mineralógica desses corpos para entender quais materiais naturais podem suportar tensões tão extremas.