Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Descobertos os asteroides que giram 100 vezes mais rápido que o limite físico

Ciência

No cinturão principal de asteroides, a faixa de rochas que orbita entre Marte e Júpiter, dois corpos celestes com mais de dois quilômetros de diâmetro desafiam as expectativas físicas estabelecidas. Eles giram tão rapidamente que, segundo os modelos atuais sobre a estrutura interna dos asteroides, deveriam ter se desintegrado em pedaços há bilhões de anos. A descoberta, conduzida por uma equipe do University of Washington, sugere que esses objetos possuem uma resistência estrutural muito superior à prevista para "pilha de escombros" cósmicas.

A maioria dos asteroides não é composta por rochas sólidas e monolíticas, mas por agregados frouxos de fragmentos unidos pela gravidade. Acredita-se que, ao longo da história do Sistema Solar, colisões destruíram corpos maiores, criando essas estruturas porosas. Existe um limite teórico de rotação para esses agregados frouxos: se girarem mais rápido do que uma volta a cada 2,2 horas, a força centrífuga supera a gravidade e o objeto se despedaça. No entanto, Dmitry Vavilov e sua equipe identificaram uma população de rochas que excede esse limiar com folga. Analisando dados do Observatório Vera Rubin, no Chile, os pesquisadores encontraram uma classe de objetos que completam uma rotação em apenas cinco minutos.

Mais rígido do que se imaginava

O fato de sobreviver a uma rotação de cinco minutos, sendo corpos de tamanho significativo, indica que não se trata de pilhas de detritos soltos. Para aguentar as forças centrífugas geradas por esse movimento, a densidade e a coesão interna desses asteroides precisam ser extremas. Os cálculos apontam que esses corpos devem ser pelo menos 30 vezes mais resistentes que a argila comum. Isso implica que são monólitos rochosos densos, possivelmente intactos desde a formação do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos.

Essa possibilidade levanta uma questão histórica: se a maioria dos asteroides foram reconfigurados por impactos, esses "sobreviventes" rápidos podem ser testemunhas não modificadas da era inicial do sistema planetário. Eles representariam um material primitivo, preservado sem as marcas de colisões recentes que reestruturaram seus vizinhos lentos.

A origem dessa velocidade extrema permanece uma incógnita. Uma das hipóteses usuais para a aceleração de asteroides é o efeito Yarkovsky (forças térmicas assimétricas causadas pela radiação solar). No entanto, os corpos observados estão localizados fora da faixa onde esse efeito seria suficientemente forte para produzir tal aceleração em escalas de tempo geológico. O que exatamente os colocou nesse regime de alta velocidade é um mistério que os modelos atuais não conseguem resolver completamente.

Para contextualizar a intensidade desse fenômeno, considere a superfície equatorial de um desses asteroides. Devido à rápida rotação, a velocidade tangencial na borda excederia os 100 quilômetros por hora. Em um objeto de tamanho reduzido, a gravidade é fraca; nesse cenário, a força centrífuga seria dominante ao ponto de torná-lo impossível para um observador permanecer de pé na superfície, sendo ejetado para o espaço. Dmitry Vavilov descreve essa dinâmica como uma experiência contínua em uma montanha-russa extrema, onde a superfície se move sob os pés com uma violência constante.

A descoberta faz parte de um mapeamento decenal do céu que está apenas começando. Dentre uma amostra de 9.000 asteroides analisados, 66 foram classificados como rotadores ultrarrápidos. A presença de objetos grandes e extremamente rápidos entre eles sugere que a população de asteroides do cinturão principal é mais diversa e estruturalmente variada do que as simulações de colisão e formação sugeriam. Nos próximos anos, os astrônomos planejam investigar a composição mineralógica desses corpos para entender quais materiais naturais podem suportar tensões tão extremas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Curiosidades
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Mulher
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio Ksenia Semenova Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota Petr Ermilin
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Tendência 2027 prioriza manicure liso e efeito perolado sem strass
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
últimos materiais
Por que seu gato faz xixi por vingança: entenda o comportamento felino
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio
Crisântema em vaso: temperatura e quarentena alteram a sobrevivência da floração
Venezuela: remessas financeiras de migrantes cobrem apenas parcela do custo de vida mensal
Pneus de inverno falham no teste: apenas dois modelos garantem segurança real
Gola com zíper vertical: cardigã redefine proporções do tronco no outono
Bolívia planeja reativação ferroviária para conectar La Paz ao Porto de Arica
General Motors muda estratégia: sedã foge de híbridos pesados e ganha identidade própria
Por que o brilho parece vir de dentro da camada: descubra a manicure de vidro
Vacina da gripe: por que ela não causa a doença e quem precisa tomar com urgência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.