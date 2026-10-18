A Lua encolhe há 800 milhões de anos e toda a sua superfície é ativa

Imagine tentar medir a contração de uma pedra gigante que arrefece lentamente, sem placas, sem limites e sem forma de libertar a sua pressão a não ser rachando. Para a Lua, esta é a realidade: nos últimos 400 a 800 milhões de anos, o seu raio diminuiu aproximadamente 45 metros. Não se trata de uma teoria especulativa, mas sim de uma estimativa quantitativa derivada de um mapa com mais de 10.000 falhas recentes, publicado na revista The Planetary Science Journal (2026). O estudo, liderado por Thomas R. Watters e colegas do Museu Nacional do Ar e do Espaço Smithsonian, utilizou imagens da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter para quantificar como o corpo da Lua se está a contrair à medida que arrefece.

Photo: unsplash.com by Andrew Krotov is licensed under Free to use under the Unsplash License Поверхность Луны

Quando a camada exterior não tem para onde ir

A base física desta compressão é simples, embora os seus detalhes sejam complexos. O interior da Lua está a perder calor lentamente. À medida que arrefece, os materiais que compõem o planeta reduzem o seu volume. Na Terra, este processo localiza-se: a litosfera está fragmentada em placas que deslizam umas sobre as outras, e 90% da atividade tectónica ocorre ao longo dos seus limites. A Lua não possui este mosaico. A sua crosta é uma única camada contínua. Quando o volume interno se contrai, esta camada não tem para onde "ir" — rompe e dobra. Isto cria escarpas lobadas e pequenas formações semelhantes a cristas: uma parte da crosta eleva-se e empurra a outra. Estas formações estão distribuídas por toda a superfície — tanto nas terras altas brilhantes como nas planícies escuras dos mares lunares — porque não existem limites separados ao longo dos quais a tensão se possa concentrar.

Porque é que isto começou "recentemente"?

A razão pela qual esta compressão começou há relativamente pouco tempo — em termos geológicos, apenas entre há 400 e 800 milhões de anos — é uma questão para a qual o estudo oferece uma resposta específica. A chave não é a taxa de arrefecimento, mas sim o isolamento térmico. A Lua está coberta por uma camada crustal espessa, altamente fraturada e porosa. Esta camada atua como uma garrafa térmica: retém o calor, impedindo que o interior arrefeça rapidamente. Enquanto a crosta se mantinha "quente", a compressão era fraca ou imperceptível. Quando o isolamento começou a diminuir, ou quando a tensão acumulada excedeu a resistência da rocha, a crosta começou a rachar — e as falhas tornaram-se generalizadas. É por isso que o mapa mostra que as secções mais espessas da crosta são provavelmente as mais estáveis: têm o menor número de falhas. Uma crosta espessa isola melhor, retém o calor interno durante mais tempo e resiste à deformação.

Uma superfície lenta, mas ativa

A taxa de compressão, calculada a partir de dados de raio e tempo, é de 6 a 11 centímetros por milhão de anos. Para comparação: as placas tectónicas da Terra movem-se a uma velocidade média de cerca de 1,5 centímetros por ano — aproximadamente a velocidade a que as unhas crescem. A Lua está a encolher centenas de vezes mais lentamente. Mas a lentidão não significa inatividade. Watters sublinha: as falhas continuam a crescer e novas estão a formar-se hoje. Isto significa que os sismos lunares — eventos causados ​​pelo deslizamento ao longo de falhas antigas ou pela formação de novas — podem ocorrer em qualquer ponto da superfície. Não existem "zonas de tranquilidade" seguras, como na Terra, onde a maioria das cidades está construída sobre plataformas estáveis. Na Lua, toda a superfície está potencialmente ativa, embora com uma frequência de eventos extremamente baixa.

Evidências das sombras

Imagens obtidas pela LROC ao longo dos seus 17 anos de voo revelaram o que antes era invisível: escarpas lobadas na sombra permanente da cratera Muechel L, perto do pólo norte, com mais de 100 metros de altura. Estes detalhes, captados pela câmara ShadowCam do satélite sul-coreano KPLO, confirmam que esta deformação não é um vestígio antigo e "congelado". Trata-se de um sistema geológico vivo, ainda que muito lento. A Lua não está apenas a arrefecer — continua a mudar de forma, rachando a sua própria camada sob uma pressão que já não pode ser contida por nenhuma placa, porque não existem placas. Existe apenas uma camada única, e cede alguns centímetros a cada milhão de anos.