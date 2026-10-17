A Antártida e o Ártico podem perder muito mais gelo no inverno do que os modelos previam

Os modelos climáticos atuais podem estar subestimando a perda de gelo marinho na Antártida e no Ártico em até 1 milhão de quilômetros quadrados durante o inverno. Essa conclusão surge de um estudo publicado na revista Nature Geoscience, no qual pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Centro de Investigação Matemática (CIMAT), no México, reavaliaram como as simulações computadorizadas representam o derretimento do gelo.

Photo: commons.wikimedia.org by Ian Mackenzie from Ottawa, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лед

A dúvida central que motivou o trabalho não era apenas quanto gelo desaparecerá, mas por que os modelos divergem tanto quando projetam o inverno ártico. Para resolver essa incerteza, os cientistas buscaram um ponto de referência no passado: o Holoceno Médio, um período de aproximadamente 6.000 anos atrás, quando as mudanças na órbita da Terra faziam com que a região ártica fosse mais quente e possuísse uma cobertura de gelo significativamente menor do que nos dias de hoje.

O marcador biológico que conta a história do gelo

Para reconstruir a extensão real do gelo naquela era antiga, os investigadores não dependeram apenas de registros indiretos. Eles utilizaram um biomarcador químico específico chamado IP₂₅, uma substância produzida exclusivamente por algas que vivem ancoradas no gelo marinho. Ao analisar núcleos de sedimentos do fundo do oceano, a equipe mediu a concentração desse biomarcador e a comparou com indicadores de organismos que habitam a água aberta. Essa proporção funcionou como uma régua química, permitindo estimar com precisão quanto gelo existia realmente na superfície do mar há seis mil anos.

Ponderando as incertezas

Com essa linha de base empírica, os pesquisadores testaram 27 diferentes modelos climáticos. Eles aplicaram um método de ponderação bayesiana, atribuindo um "peso” maior às simulações que conseguiram reproduzir com maior fidelidade as condições do passado. O raciocínio subjacente é fundamental: os processos físicos que regem o derretimento do gelo são invariáveis, seja o aquecimento causado por variações orbitais naturais ou por emissões antropogênicas modernas. Se um modelo falha em simular o estado do gelo sob o aquecimento orbital, há fortes indícios de que também falha ao prever o efeito do aquecimento atual.

O resultado da análise foi que a maioria dos modelos apresentava um viés sistemático positivo, ou seja, superestimavam a quantidade de gelo remanescente no inverno. Ao corrigir esse viés com base na ponderação, os autores eliminaram a discrepância nas simulações históricas e reduziram a faixa de incerteza das previsões futuras em 85%. Isso significa que o cenário de perda de gelo não é apenas mais provável, mas que a magnitude dessa perda é muito mais estreita e definida do que se pensava anteriormente.

Consequências para o clima global

Essa precisão tem implicações práticas diretas para o clima do Hemisfério Norte. O gelo marinho no inverno atua como uma barreira que regula a liberação de calor e umidade do oceano para a atmosfera. Com as novas estimativas de perda de gelo, os modelos revisados sugerem que a intensidade das nevascas na Groenlândia sudeste e os volumes de precipitação no Mediterrâneo podem ter sido subestimados. Isso afeta diretamente a estabilidade da camada de gelo da Groenlândia e aumenta a avaliação de riscos de inundações na Europa meridional. Embora este estudo foque em um episódio específico de calibração, ele oferece uma visão mais confiável de como o sistema climático responde ao aquecimento, transformando incertezas amplas em projeções mais robustas para a sociedade.