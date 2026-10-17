Carapaça esquecida em museu revela rota migratória inédita de isópodes gigantes

Um carapaça seca de 32,2 centímetros repousou por quatro décadas no depósito do museu da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Trazido de Porto Rico nos anos 1980 como um simples exemplar didático, o objeto era tratado como parte do inventário comum, até que o estudante de paleontologia Benedict Kastell e o curador Ingmar Verneburg notaram que aquela anatomia não correspondia a nenhuma descrição científica conhecida.

Photo: commons.wikimedia by JJonahJackalope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ископаемый глиптодон

A escala do gigante

O animal pertence ao gênero Bathynomus, isópodes gigantes que habitam profundezas de até 2.500 metros. Para a ciência, a dimensão do exemplar é determinante: com mais de 25,2 cm, ele se enquadra na categoria de "gigantes colossais". Enquanto parentes menores podem ter até 15 cm, esses espécimes massivos revelam que as fronteiras geográficas modernas, como o istmo do Panamá ou o Canal de Suez, não foram barreiras intransponíveis para a espécie.

Utilizando equipamentos de imagem modernos para analisar a estrutura interna da carapaça calcária, os pesquisadores compararam a anatomia do exemplar de Tübingen com populações globais. O resultado indicou que este animal possui maior proximidade genética com espécies encontradas na costa da Península de Yucatán, no México, do que com parentes de tamanho similar no Oceano Pacífico.

A ponte antártica e o mapa geológico

A análise filogenética sugere que o gênero Bathynomus surgiu no Golfo do México há mais de 15 milhões de anos, durante o Mioceno. Naquela época, o istmo do Panamá ainda não existia, e um canal marítimo permitia que as criaturas migrassem livremente para o oeste, alcançando as costas do Japão.

À medida que se espalhavam pelos oceanos Índico e Pacífico, as populações se diversificaram. Algumas permaneceram em águas quentes, enquanto outras migraram para a Austrália e África Oriental. Evidências indicam que, antes da colisão das placas tectônicas arábica e africana, esses crustáceos chegaram à Europa, onde acabaram extintas ao fim do Mioceno.

O frio como motor da evolução

A transição entre o Mioceno e o Plioceno, há cerca de 5,333 milhões de anos, foi marcada por um resfriamento global. Foi nesse cenário que surgiram os "gigantes colossais" na região Indo-Pacífica. Segundo Verneburg, essas formas maiores eram fisiologicamente adaptadas às novas condições climáticas.

A teoria dos pesquisadores é que esses indivíduos maiores migraram da Austrália, utilizando a Antártida como ponte, para retornar às águas da América do Sul e Central. O exemplar de Tübingen representa justamente esse grupo de retorno: um gigante que reencontrou as águas de seus ancestrais remotos. A descoberta transforma o acervo do museu em um arquivo dinâmico, provando que a análise de espécimes físicos pode revelar fluxos migratórios e mudanças climáticas que modelos computacionais nem sempre captam.