Cratera-Aranha na Austrália: o que a imagem de satélite mostra e o que continua incerto

Em 20 de setembro de 2026, o sensor OLI do satélite Landsat 9 capturou uma imagem da Austrália Central que revelou com nitidez um padrão radial incomum na superfície terrestre. A estrutura, conhecida por geólogos como Cratera-Aranha, estende-se aproximadamente quatro quilômetros em suas "pernas" centrais, enquanto a formação oval completa mede cerca de 13 quilômetros de comprimento por 11 de largura. O registro não representa a descoberta de um novo objeto, mas sim a documentação detalhada de um sítio geológico antigo, cuja origem meteórica havia sido confirmada por evidências de campo, mas que agora ganha uma escala visual precisa a partir do espaço.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Астероид в космосе

A física do impacto

A formação desse tipo de topografia resulta da física de colisões de alta velocidade. Quando um meteorito de grande porte atinge a crosta terrestre, a energia do impacto gera uma onda de choque que atravessa as rochas. O fundo da cratera, inicialmente forçado para baixo, experimenta um efeito de resiliência que o faz subir, formando um cúpula central. Segundo a interpretação geológica, essa estrutura central constitui o "corpo" da aranha. As "pernas" claras são visíveis porque consistem em leitos de arenito que se mostraram mais resistentes à erosão do que as camadas rochosas circundantes. Ao longo de milhões de anos, a ação do vento e da água removeu o material mais macio, expondo essas estruturas duras e criando o padrão radial distintivo.

Evidências e cronologia

Por décadas, a origem da cratera foi objeto de debate, com parte da comunidade científica sugerindo que se tratasse de uma formação vulcânica. No entanto, investigações de campo apresentaram um diagnóstico definitivo. No topo da cúpula central, foram identificadas amplamente estruturas conhecidas como cones de colapso, caracterizadas por fraturas em leque que se irradiam para fora. Esses cones se formam exclusivamente sob a ação de ondas de choque que percorrem a rocha, servindo como prova chave que distingue um evento meteorítico de atividade vulcânica.

Dados laboratoriais complementaram as evidências de campo. Geólogos analisaram cristais de quartzo e zircônia presentes no arenito afetado pelo impacto. O estudo dessas minerais permitiu inferir o ângulo sob o qual o meteorito colidiu com a superfície da Terra. Embora a data exata da formação ainda não seja conhecida, as estimativas baseadas na idade das rochas locais situam o evento entre 900 e 600 milhões de anos atrás. Isso indica que a Cratera-Aranha se formou no final do Pré-Cambriano, muito antes da surgimento da vida complexa no planeta.

A observação detalhada de objetos como este permite aos cientistas estudar processos físicos que ocorrem em condições impossíveis de reproduzir em laboratórios terrestres. As imagens de satélite fornecem a escala, o trabalho de campo oferece a confirmação geológica e a análise mineralógica de laboratório fornece os dados quantitativos sobre o evento. Juntas, essas abordagens descrevem uma colisão antiga cuja marca ainda é visível hoje a partir do espaço.