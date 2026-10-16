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O que a deformação ocular de WASP-17 b significa para a ciência planetária?

Ciência

O planeta WASP-17 b não é a esfera perfeita que os modelos astronômicos costumavam presumir. Ao analisar os dados do telescópio James Webb, pesquisadores descobriram que este gigante gasoso apresenta uma deformação ocular: sua borda "noturna" (o terminador oeste) está quase duas vezes mais dilatada do que a borda "matutina" (o terminador leste).

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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A anatomia de um desequilíbrio térmico

Essa assimetria física é o resultado direto de um contraste térmico extremo. Enquanto o lado oeste registra cerca de 585 °C, o lado leste atinge 1.250 °C. Essa diferença de quase 700 graus transforma a atmosfera do planeta em um sistema dinâmico, onde o calor não permanece estático, mas flui violentamente através da estrutura gasosa.

Localizado a 1.300 anos-luz de distância, o WASP-17 b é um alvo estratégico para a ciência. Com metade da massa de Júpiter, mas um raio quase duas vezes maior que o do gigante solar, ele possui uma atmosfera "fofa" e transparente, o que facilita a análise espectroscópica. Anteriormente, a presença de água, dióxido de carbono e nuvens de quartzo já havia sido detectada, porém os dados eram processados como uma média, tratando a silhueta do planeta como um círculo ideal.

Medição versus Interpretação

A mudança de perspectiva veio da forma como a equipe interpretou os dados do James Webb. Em vez de gerar um único espectro médio entre 0,6 e 12 micrômetros, os cientistas mediram o raio da atmosfera em pontos específicos enquanto o planeta transitava diante de sua estrela. Essa técnica permitiu isolar os espectros de diferentes regiões da atmosfera.

A evidência central é física: gases mais quentes expandem-se, aumentando a chamada "altura de escala". No caso do WASP-17 b, a altura de escala no lado da noite é 1,8 vez maior que no lado da manhã, criando esse perfil distorcido.

Um detalhe crucial para a conclusão do estudo, publicado na Nature Astronomy, foi a constatação de que a concentração de água e dióxido de carbono permanece praticamente a mesma em todo o perímetro. Isso prova que a deformação não é causada por diferenças na composição química entre os hemisférios, mas sim pelo transporte físico de calor. Ventos equatoriais massivos deslocam o gás superaquecido para o leste, "estufando" a borda do planeta.

Essa descoberta altera a metodologia de estudo de "Júpiteres Quentes", movendo a análise de esquemas planos e médias simplificadas para um mapeamento tridimensional. Agora, ao cruzar dados do dia, da noite e das bordas, é possível testar com precisão a real circulação de ventos e a troca de calor em mundos distantes.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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