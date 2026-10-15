Fungo gigante chinês revela que forma atual não explica origem pós-extinção dos dinossauros

Nas raízes do carvalho-cortiça chinês, na província de Yunnan, crescem colunas brancas e verticais que desafiam a escala comum dos fungos ascomicetos. O organismo, batizado de Dianjunus rex, não é apenas o maior representante conhecido de seu grupo — que soma mais de 64 mil espécies -, mas a evidência de uma linhagem inteiramente nova. A descoberta, detalhada por pesquisadores do Instituto de Botânica de Kunming no periódico Frontiers in Fungal Biology, resultou na criação de um novo gênero (Dianjunus) e de uma nova família (Dianjunaceae) dentro da ordem Xylariales.

A arquitetura da sobrevivência

A forma do Dianjunus rex não é casual; ela responde a uma necessidade material do ambiente. Em florestas densas, onde a vegetação rasteira e a camada de folhas secas (serapilheira) bloqueiam a passagem do ar, a sobrevivência depende da altitude. Ao erguer seus corpos frutíferos em colunas elevadas, o fungo projeta seus esporos acima da barreira vegetal, permitindo que o vento os carregue por distâncias maiores.

Manter tamanhos monumentais exige um custo energético alto. Para sustentar essa estrutura, o Dianjunus rex utiliza enzimas especializadas, típicas da ordem Xylariales, que degradam a madeira e substâncias vegetais complexas, transformando a matéria orgânica do solo em combustível para seu crescimento vertical.

A herança de uma catástrofe

A origem dessa linhagem remonta a um dos momentos mais drásticos da história da Terra. Utilizando a técnica de "relógios moleculares", a equipe de cientistas estimou que a família Dianjunaceae surgiu há aproximadamente 65 milhões de anos, coincidindo com o período logo após a extinção em massa do final do Cretáceo.

O cenário pós-catástrofe, marcado pela morte massiva de florestas, deixou para trás um volume colossal de madeira e matéria orgânica em decomposição. Esse excedente de recursos criou o nicho ideal para a expansão de fungos saprótrofos, especialistas em reciclar a madeira morta, pavimentando o caminho evolutivo para a complexidade do Dianjunus rex.

Para o pesquisador Senanayake, um dos autores do estudo, a existência de um organismo desse porte revela que a biodiversidade das florestas do Leste Asiático guarda segredos profundos, indicando que muitas outras espécies e linhagens ainda permanecem invisíveis sob a copa das árvores.