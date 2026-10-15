Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Fungo gigante chinês revela que forma atual não explica origem pós-extinção dos dinossauros

Ciência

Nas raízes do carvalho-cortiça chinês, na província de Yunnan, crescem colunas brancas e verticais que desafiam a escala comum dos fungos ascomicetos. O organismo, batizado de Dianjunus rex, não é apenas o maior representante conhecido de seu grupo — que soma mais de 64 mil espécies -, mas a evidência de uma linhagem inteiramente nova. A descoberta, detalhada por pesquisadores do Instituto de Botânica de Kunming no periódico Frontiers in Fungal Biology, resultou na criação de um novo gênero (Dianjunus) e de uma nova família (Dianjunaceae) dentro da ordem Xylariales.

A arquitetura da sobrevivência

A forma do Dianjunus rex não é casual; ela responde a uma necessidade material do ambiente. Em florestas densas, onde a vegetação rasteira e a camada de folhas secas (serapilheira) bloqueiam a passagem do ar, a sobrevivência depende da altitude. Ao erguer seus corpos frutíferos em colunas elevadas, o fungo projeta seus esporos acima da barreira vegetal, permitindo que o vento os carregue por distâncias maiores.

Manter tamanhos monumentais exige um custo energético alto. Para sustentar essa estrutura, o Dianjunus rex utiliza enzimas especializadas, típicas da ordem Xylariales, que degradam a madeira e substâncias vegetais complexas, transformando a matéria orgânica do solo em combustível para seu crescimento vertical.

A herança de uma catástrofe

A origem dessa linhagem remonta a um dos momentos mais drásticos da história da Terra. Utilizando a técnica de "relógios moleculares", a equipe de cientistas estimou que a família Dianjunaceae surgiu há aproximadamente 65 milhões de anos, coincidindo com o período logo após a extinção em massa do final do Cretáceo.

O cenário pós-catástrofe, marcado pela morte massiva de florestas, deixou para trás um volume colossal de madeira e matéria orgânica em decomposição. Esse excedente de recursos criou o nicho ideal para a expansão de fungos saprótrofos, especialistas em reciclar a madeira morta, pavimentando o caminho evolutivo para a complexidade do Dianjunus rex.

Para o pesquisador Senanayake, um dos autores do estudo, a existência de um organismo desse porte revela que a biodiversidade das florestas do Leste Asiático guarda segredos profundos, indicando que muitas outras espécies e linhagens ainda permanecem invisíveis sob a copa das árvores.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Carros
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
Cortes de cabelo em 2027: a limitação da estrutura e densidade capilar
Descanso de 10 minutos após empanar garante crosta densa em steak de abóbora
Lula propõe fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas semanais
Ameaça invisível nos hospitais: descoberta sobre mutação bacteriana força revisão de protocolos
OCC confirma a prática de debanking por motivações ideológicas nos EUA
Jardim contra o metal rígido: volumes e texturas alteram a visão do lote
Senado aprova PEC que extingue jornada de trabalho 6x1 no Brasil
Lufthansa vence processo de privatização da TAP com proposta de 2,5 mil milhões de euros
Minhocas transformam terra pobre: composto estabilizado muda o cenário radicalmente
Estados Unidos e Índia avançam em acordo comercial apesar de sanções russas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.