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Ameaça invisível nos hospitais: descoberta sobre mutação bacteriana força revisão de protocolos

Ciência

Uma superfície em um corredor hospitalar pode parecer impecavelmente limpa após a aplicação de desinfetantes rigorosos, mas ainda assim esconder uma ameaça invisível. O perigo reside nos esporos de Clostridioides difficile, uma bactéria capaz de causar colite grave e potencialmente fatal em pacientes debilitados. Pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, descobriram que essa bactéria não apenas sobrevive a ambientes hostis, mas utiliza um mecanismo genético para se tornar ainda mais resistente.

Современная лаборатория
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Até então, a compreensão científica indicava que a resistência a antibióticos atuava prioritariamente na capacidade da bactéria de neutralizar medicamentos dentro do organismo humano. No entanto, um estudo publicado na revista Nature Communications revela que um gene de resistência a antibióticos altera o processo de esporulação, resultando em esporos com paredes mais espessas e robustas. Na prática, uma única alteração biológica concede dois benefícios distintos ao patógeno: a sobrevivência sob a ação de fármacos e uma maior tolerância a agentes de limpeza e altas temperaturas em ciclos de lavagem.

A substituição proteica e a blindagem celular

Os esporos de C. difficile funcionam como sementes biológicas, permanecendo em estado de dormência profunda até encontrarem um ambiente favorável, como o intestino humano. Para resistir a esse período de espera fora do corpo, a estrutura da espora precisa de máxima estabilidade. O Dr. Yogita Shrikanta, primeiro autor da pesquisa, destaca que esses esporos são os principais vetores de transmissão da infecção em hospitais, residências e no ambiente.

A equipe de cientistas identificou que o gene de resistência codifica uma proteína que substitui uma das proteínas estruturais essenciais para a construção da parede do esporo. Em condições normais, determinados antibióticos bloqueariam a esporulação, impedindo a propagação da bactéria. Com a presença desse gene, contudo, a bactéria ativa uma via alternativa: ela continua a formar esporos utilizando a proteína substituta. O resultado é paradoxal, pois esses esporos modificados tornam-se fisicamente mais resistentes do que os esporos comuns, suportando melhor a ação de produtos à base de cloro e a água quente.

Evidências e limites da conclusão

A pesquisa estabelece a correlação direta entre a aquisição do gene de resistência e a capacidade de sobrevivência dos esporos após a exposição a desinfetantes e calor. Este é o primeiro registro científico que vincula o mecanismo de antibioticoresistência à resistência física dos esporos de C. difficile.

Apesar da descoberta, a evidência limita-se ao mecanismo celular e não implica que todas as cepas de C. difficile possuam essa característica ou que esse fenótipo seja atualmente dominante. A professora Denna Liraes, diretora do Instituto de Descobertas Biomédicas de Monash, ressalta que a evolução bacteriana é complexa e que os patógenos não se tornam apenas "resistentes a remédios", mas se adaptam para sobreviver melhor em superfícies.

A Organização Mundial da Saúde classifica a resistência a antibióticos como uma ameaça global. O trabalho da equipe de Monash indica que a luta contra infções hospitalares pode se tornar mais difícil, pois protocolos padrão de higienização podem ser insuficientes contra patógenos que evoluíram para suportá-los. Embora ainda não existam soluções prontas para neutralizar esse tipo específico de resistência, o mapeamento do processo de esporulação oferece novos caminhos para o desenvolvimento de métodos de combate mais eficazes.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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