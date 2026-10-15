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Lua está encolhendo lentamente e criando mais de 10.000 falhas na superfície

Ciência

A menos de um micrômetro por ano, a Lua está encolhendo. É um movimento tão lento que passa despercebido no instante em que ocorre, mas, ao longo de centenas de milhões de anos, esse recuo sutil moldou a superfície do satélite de uma forma visível: uma rede com mais de 10.000 falhas e fraturas. A descoberta não se trata de um modelo teórico, mas de uma reconstrução baseada em dados medidos. O trabalho, liderado pelo geólogo planetário Thomas Waters, do Smithsonian National Air and Space Museum, e publicado na The Planetary Science Journal, revela como o resfriamento interno do corpo lunar determinou sua instabilidade superficial. Essa compreensão é crítica não apenas para a geologia lunar, mas para a segurança de futuras missões tripuladas, como as previstas no programa Artemis.

Лунная поверхность с кратерами
Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунная поверхность с кратерами

Medindo o invisível: da escala do micrômetro à história geológica

A base do estudo reside em um conjunto de dados robusto: mais de 17 anos de observações contínuas realizadas pela câmera Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), a bordo da nave da NASA. A resolução das imagens permitiu que os pesquisadores identificassem deslocamentos de rocha em escala microscópica. Ao comparar arquivos antigos com imagens atuais, a equipe constatou que o raio da Lua diminuiu aproximadamente 45 metros (cerca de 148 pés) ao longo de um período estimado entre 400 e 800 milhões de anos.

Essa taxa de contração corresponde a 0,1 micrômetro por ano. Para contextualizar, é importante distinguir essa medida de processos terrestres. A Terra perde em média 10 a 15 milímetros por ano de raio devido a variações térmicas da atmosfera e dos oceanos, fenômenos que são locais e frequentemente reversíveis. O encolhimento lunar, contudo, é irreversível e global. Ele é causado por um mecanismo físico fundamental: o resfriamento do núcleo e do manto silicatado. A contração do volume interno força a crosta rígida a se adaptar, gerando tensões que resultam em fraturas. Trata-se de uma reconstrução de eventos passados, confirmada visualmente pela fotografia orbital, e não de uma previsão especulativa.

A diferença estrutural: por que a tectônica lunar não é tectônica terrestre

Na Terra, 90% da atividade sísmica ocorre ao longo das fronteiras bem definidas das placas litosféricas. A Lua não possui essa segmentação. Seu casco é uma única estrutura rígida, uma litosfera sem fronteiras lineares claras. Consequentemente, qualquer tensão interna gerada pelo encolhimento é distribuída por toda a casca. Isso significa que falhas podem se abrir em qualquer ponto, sem necessidade de alinhamento com zonas específicas, ao contrário do que acontece nos limites de placas terrestres.

A análise das imagens da LROC permitiu mapear essa complexidade. Waters e sua equipe identificaram mais de 10.000 falhas visíveis, muitas das quais se formaram nos últimos poucos dezenas de milhões de anos. A distribuição não é aleatória: áreas com crosta mais espessa apresentam menos deslocamentos, indicando maior estabilidade mecânica. Já as regiões com crosta mais fina estão mais sujeitas à deformação. Esse padrão cria, na prática, um mapa de vulnerabilidade. Para o planejamento de bases lunares de longo prazo, evitar zonas com alta densidade de falhas jovens é uma medida de segurança essencial, pois é onde o risco de tremores lunares é maior. O que parecia uma abstração matemática — o recuo de um micrômetro — torna-se, assim, a base para uma avaliação quantitativa dos riscos geológicos em outro mundo, transformando a Lua de um objeto estático em um sistema dinâmico e mensurável.

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Author`s name Petr Ermilin
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