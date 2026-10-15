Mudança radical: Baikal expõe mecanismo de recarga muito mais complexo

Uma nova realidade, mais detalhada, está a emergir no balanço hídrico do Lago Baikal, possivelmente o sistema de água doce mais profundo e antigo do planeta. Descobriu-se que o lago não é alimentado por 336 rios, como se acreditava há mais de um século, mas sim por 966 ribeiros. Este número é quase três vezes superior às estimativas tradicionais registadas nos livros didáticos e de referência. Esta mudança altera não só a lista estatística, mas também a nossa compreensão do frágil mecanismo de abastecimento de água deste corpo de água natural único.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ледяная гладь озера

Do Primeiro Inventário à Dispersão de Dados

O número inicial de 336 rios foi estabelecido na década de 1880 por Ivan Chersky. Esta foi a primeira contagem completa de afluentes, realizada a pé e de barco. No entanto, nas décadas seguintes, os investigadores obtiveram resultados significativamente diferentes. Em 1964, V. Boyarkin contabilizou 544 rios, enquanto em 2012, a Sociedade Geográfica Russa registou 297. Esta variabilidade foi explicada pela falta de critérios uniformes: cada investigador decidia por si o que constituía um rio propriamente dito e o que constituía um curso de água aleatório e temporário. Esta falta de normalização tornava os cálculos arbitrários.

Como foi realizada a nova contagem

Irina Amosova, da Universidade Estadual de Irkutsk e do Instituto de Geografia de Sochava, da Divisão Siberiana da Academia Russa de Ciências, aplicou uma abordagem estrutural-hidrográfica, que considera a rede hidrográfica como um único sistema dinâmico. A metodologia baseou-se na comparação de dois modelos:

Um modelo estático, baseado na análise de mapas topográficos;

Um modelo dinâmico, criado a partir de dados de radar, capaz de identificar canais sob vegetação e em diferentes estações do ano.

As visitas de campo foram utilizadas exclusivamente para verificar os dados obtidos. Esta abordagem permitiu identificar pequenos cursos de água que normalmente não são representados em mapas de pequena escala e permanecem fora do âmbito dos levantamentos tradicionais. Estrutura da Rede Hídrica do Lago

Os 966 cursos de água identificados são classificados de acordo com o seu modo de funcionamento da seguinte forma:

451 cursos de água fluem durante todo o ano (permanentes);

208 são abastecidos durante a estação das chuvas ou pelo degelo (sazonais);

307 são ativados apenas durante períodos de humidade extrema (episódicos).

Mais de um terço de todos os cursos de água são temporários. Isto significa que a rede hidrográfica do Baikal não é uma estrutura estática, mas sim um sistema dinâmico em que o número de afluentes activos pode ultrapassar os 1.100 em anos particularmente chuvosos.

Importância para o Ecossistema e Gestão

Embora a maior parte da água do lago provenha de grandes rios — o Selenga, o Barguzin e o Alto Angara — centenas de pequenos cursos de água proporcionam uma recarga essencial durante os períodos de seca. Um mapa hidrográfico mais preciso permite uma previsão mais apurada do escoamento total, uma avaliação mais objectiva do impacto dos factores antropogénicos e o desenvolvimento de medidas de conservação mais eficazes para o Património Mundial da UNESCO.

Limitações do Estudo

Apesar da precisão dos modelos, existe uma lacuna de infraestruturas: a densidade de estações hidrológicas na bacia do Baikal é 2 a 3 vezes inferior aos padrões estabelecidos. Isto significa que os dados sobre o escoamento real são recolhidos de forma fragmentada. O estudo de Irina Amosova preenche estas lacunas de inventário, mas baseia-se na modelação. Para obter a máxima precisão, é necessária a implementação de critérios uniformes para o registo de cursos de água temporários e a expansão da rede de estações físicas de medição de caudal.