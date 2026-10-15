Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Células do lombo do lula funcionam como ouvidos espalhados pela pele

Ciência

Na superfície do corpo da lula, enquanto os humanos ouvem sons no ouvido interno, ocorre um processo semelhante de conversão física das vibrações em sinais neurais. Milhares de células atuam neste processo, cada uma contendo um feixe de cílios microscópicos, ou estereocílios. Estas estruturas estão localizadas não só na cabeça ou nos tentáculos, mas também distribuídas por toda a pele do animal, formando um sistema sensorial com uma complexidade comparável à de uma grande orelha com dez "braços".

Кальмар на палубе рыболовного судна
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кальмар на палубе рыболовного судна

Mapeamento da Sensibilidade

Investigadores da Case Western Reserve University relataram que o número destas células ciliadas nos cefalópodes excede significativamente os valores anteriormente estabelecidos. Para obter dados precisos, os cientistas utilizaram a microscopia de folha de luz. Esta tecnologia projeta uma fina camada de luz sobre um plano da amostra, permitindo a criação de imagens tridimensionais com danos mínimos no tecido. Como resultado, compilaram o primeiro mapa completo das linhas laterais da lula — estruturas compostas por aglomerados destas células sensoriais.

Brian McDermott, biólogo e coautor do estudo publicado na Current Biology, sublinha que a heterogeneidade destas células abre novas possibilidades. Ao contrário dos peixes, cujos feixes de pestanas da linha lateral têm todos o mesmo comprimento, as lulas regulam o tamanho das suas pestanas. Pestanas mais longas detetam determinadas frequências de movimento da água, enquanto as mais curtas detetam outras. Esta "sintonia" permite aos animais detetar várias vibrações no ambiente, de forma semelhante à forma como o ouvido humano distingue os tons.

A semelhança estrutural das células ciliadas da lula com as do ouvido interno humano faz deste molusco um modelo promissor para o estudo da audição. Na cóclea humana, as vibrações sonoras provocam também o movimento dos estereocílios, que transmitem sinais ao cérebro. Os danos nestes feixes de cílios são frequentemente a causa de surdez congénita ou perda auditiva. Compreender o funcionamento das células ciliadas da lula pode ajudar-nos a compreender como este processo é interrompido nos humanos, embora os resultados destes estudos a nível celular não garantam aplicações médicas imediatas para os humanos. A principal descoberta do estudo é a exposição.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como remover a sujeira persistente da pele após trabalhar no jardim
Mulher
Como remover a sujeira persistente da pele após trabalhar no jardim
Pirozhkis de batata e cebola com massa de maionese: receita frita e prática
Receitas e Culinária
Pirozhkis de batata e cebola com massa de maionese: receita frita e prática
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
Jardinagem
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
Cetim diurno: contraste tátil e neutralização do brilho
Gulchechra andijano: aprenda a receita autêntica do ensopado de frango da Ásia Central
Status social protegia de envenenamento por chumbo na Idade Média
Olimpo das ondas: a diferença entre um temporal comum e a parede d'água letal
Tendências de calçados inverno 2026/27: o retorno do salto fino e couro liso
Frigideira como forno: a técnica que transformou o resultado de bolos caseiros simples
Guarda-roupa de inverno: como ajustar a proporção entre casacos e calçados
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável
Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.