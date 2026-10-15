Células do lombo do lula funcionam como ouvidos espalhados pela pele

Na superfície do corpo da lula, enquanto os humanos ouvem sons no ouvido interno, ocorre um processo semelhante de conversão física das vibrações em sinais neurais. Milhares de células atuam neste processo, cada uma contendo um feixe de cílios microscópicos, ou estereocílios. Estas estruturas estão localizadas não só na cabeça ou nos tentáculos, mas também distribuídas por toda a pele do animal, formando um sistema sensorial com uma complexidade comparável à de uma grande orelha com dez "braços".

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Mapeamento da Sensibilidade

Investigadores da Case Western Reserve University relataram que o número destas células ciliadas nos cefalópodes excede significativamente os valores anteriormente estabelecidos. Para obter dados precisos, os cientistas utilizaram a microscopia de folha de luz. Esta tecnologia projeta uma fina camada de luz sobre um plano da amostra, permitindo a criação de imagens tridimensionais com danos mínimos no tecido. Como resultado, compilaram o primeiro mapa completo das linhas laterais da lula — estruturas compostas por aglomerados destas células sensoriais.

Brian McDermott, biólogo e coautor do estudo publicado na Current Biology, sublinha que a heterogeneidade destas células abre novas possibilidades. Ao contrário dos peixes, cujos feixes de pestanas da linha lateral têm todos o mesmo comprimento, as lulas regulam o tamanho das suas pestanas. Pestanas mais longas detetam determinadas frequências de movimento da água, enquanto as mais curtas detetam outras. Esta "sintonia" permite aos animais detetar várias vibrações no ambiente, de forma semelhante à forma como o ouvido humano distingue os tons.

A semelhança estrutural das células ciliadas da lula com as do ouvido interno humano faz deste molusco um modelo promissor para o estudo da audição. Na cóclea humana, as vibrações sonoras provocam também o movimento dos estereocílios, que transmitem sinais ao cérebro. Os danos nestes feixes de cílios são frequentemente a causa de surdez congénita ou perda auditiva. Compreender o funcionamento das células ciliadas da lula pode ajudar-nos a compreender como este processo é interrompido nos humanos, embora os resultados destes estudos a nível celular não garantam aplicações médicas imediatas para os humanos. A principal descoberta do estudo é a exposição.