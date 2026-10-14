Asas que não dobram: destino evolutivo dos insetos voadores se redefiniu

Imagine um inseto que, em repouso, não consegue dobrar as asas. Ele permanece com elas abertas para os lados ou erguidas, semelhantes às asas de um avião. Para libélulas e efemerópteros, essa é a norma; para moscas, besouros ou abelhas, é inimaginável. Essa diferença simples, visível a olho nu, tornou-se a chave para desvendar uma das antigas questões da entomologia: de onde vieram as asas e quem é parente de quem. Por décadas, os cientistas debateram se as libélulas estavam mais próximas dos efemerópteros ou, possivelmente, das moscas. Agora, graças ao sequenciamento de genomas, essa discussão recebeu uma resposta clara, reescrevendo a árvore genealógica dos organismos voadores.

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Bifurcações no Devoniano

A questão sobre as relações dentro do grupo dos insetos alados (Pterygota) permaneceu em aberto, embora a maioria dos especialistas reconhecesse a monofilia do grupo dos Neoptera. O debate girava em torno da posição dos Paleópteros: se as libélulas (Odonata) e os efemerópteros (Ephemeroptera) formavam um clado separado, irmão dos Neoptera, ou se os efemerópteros estavam mais próximos das moscas, com as libélulas unindo-se a elas. Essas alternativas, como as hipóteses Chiastomyaria ou Metapterygota, mantiveram-se nas discussões científicas por falta de dados moleculares confiáveis.

Uma equipe de pesquisadores, liderada por Shiyu Du, da Universidade Normal de Nanquim, decidiu resolver esse nó. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, baseou-se em uma análise genética extensiva. Os cientistas sequenciaram os genomas de 16 espécies de efemerópteros, adicionando dados de genomas ou transcriptomas de outras 10 espécies de efemerópteros, 25 espécies de libélulas e 44 espécies de neópteros.

Para calibrar o tempo evolutivo, a amostra incluiu seis espécies de insetos primariamente sem asas: três representantes dos Archaeognatha e três dos Zygentoma. Essa abordagem permitiu rastrear as mudanças genéticas não apenas dentro dos alados, mas também na fronteira da surgimento da própria classe dos insetos.

Uma asa, dois destinos

A análise filogenética baseou-se em 1.367 genes ortólogos, presentes em única cópia em cada espécie estudada. Os resultados confirmaram que tanto as libélulas quanto os efemerópteros formam um grupo monofilético — o clado dos Paleópteros. Esse clado é irmão do grupo dos Neoptera. As hipóteses que juntam efemerópteros com neópteros (Chiastomyaria) ou libélulas com neópteros (Metapterygota) receberam suporte estatisticamente menor. Assim, a árvore evolutiva parece mais simples: um ancestral comum de todos os insetos alados desenvolveu asas apenas uma vez.

O mais revelador nesta pesquisa são as diferentes estratégias de sobrevivência que se desenvolveram nas duas linhagens após sua divergência. Nos Paleópteros, as asas inicialmente não se dobravam sobre o abdômen. Esse fato, que parece trivial, altera a compreensão de seus ancestrais. Provavelmente, os primeiros Paleópteros eram residentes permanentes do espaço aéreo.

Eles passavam a maior parte da vida em voo, caçando e participando de rituais de acasalamento acima do solo. Para sustentar esse estilo de vida, a natureza tornou suas asas rígidas na base. Isso aumentou a qualidade e a eficiência do voo, transformando-os em predadores aéreos especializados e dançarinos.

Os Neoptera seguiram um caminho diferente. Sua inovação-chave foi a capacidade de dobrar as asas ao longo do corpo. Não se trata apenas de um truque mecânico; é uma chave evolutiva que abriu acesso a múltiplos novos nichos ecológicos. As asas dobradas protegiam os insetos de danos, permitiam-lhes se esconderem em fendas, sob casca, no solo ou sob folhas, sem o risco de quebrar as frágeis superfícies de voo. Essa flexibilidade deu aos Neoptera uma vantagem colossal: eles podiam viver com sucesso tanto em árvores quanto no solo, tanto na água quanto nela, expandindo sua presença para todos os tipos de habitat.

Um olhar para o tempo

Os pesquisadores também refinaram a cronologia desses eventos. A avaliação dos relógios moleculares indica que o grupo raiz dos Insecta se formou no intervalo de 471,59 a 414,41 milhões de anos atrás — no início do Ordovícico e no início do Devoniano. O ancestral comum dos insetos alados (Pterygota) surgiu um pouco depois: entre 423,78 e 398,58 milhões de anos atrás, com a estimativa mediana no início do período Devoniano.

A divergência entre Paleópteros e Neoptera ocorreu no início à metade do Devoniano (estimativas para Neoptera: 411,49-385,05 milhões de anos atrás; para Paleópteros: 398,02-338,99 milhões de anos atrás). Ordens específicas, como as libélulas (meio do Permiano — fim do Triássico) e os efemerópteros (fim do Carbonífero — meio do Triássico), tiveram a oportunidade para uma diferenciação tardia.

Esses números não indicam apenas datas; eles desenham um quadro do mundo em que as asas se tornaram não apenas um ajuste para o voo, mas uma ramificação do destino evolutivo. Uma linhagem escolheu a maestria no ar, a outra — a maestria na vida entre a diversidade de ambientes. O que consideramos uma simples "presença de asas" provou ser o resultado de uma divergência profunda, onde a estrutura determina o comportamento, e o comportamento molda a história da espécie.