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Como o ferrão da abelha continua injetando veneno após se separar do inseto

Ciência

O que resta na pele de uma pessoa após o ferimento de uma abelha não é um objeto inerte. É um dispositivo que continua funcionando. Mesmo depois de se separar do corpo do inseto, o ferrão mergulha mais fundo nos tecidos e injeta o veneno de forma contínua. Esse fenômeno é conhecido desde 1910, mas o mecanismo exato que permite a essa pequena estrutura operar sozinha permanecia obscuro até recentemente.

Пчела крупный план
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пчела крупный план

O movimento de duas agulhas

Uma equipe de pesquisadores da Austrália, incluindo a entomóloga Fiore Ramírez-Quispe da Universidade de Macquarie, capturou esse processo em câmera de alta velocidade. O teste foi realizado em um gel transparente que imita a pele humana. As imagens revelaram que o ferrão age como uma microbomba com dois pistões que se movem em direções opostas.

A estrutura central consiste em dois elementos afiados, semelhantes a agulhas, chamados de lancetas. Elas deslizam para frente e para trás em um sistema de trilhos conhecido como olistheter. Cada lanceta está conectada a uma válvula dentro da câmara de bombeamento. Durante o movimento de retorno, as válvulas mudam de forma para criar um selo hermético. No movimento de avanço, elas se dobram, gerando a pressão necessária para expelir o veneno e minimizando o refluxo do líquido enquanto o reservatório se enche.

O ponto crítico da operação ocorre quando as duas lancetas se encontram no centro do curso. Nesse momento, as válvulas alteram novamente sua geometria para passar uma ao lado da outra. Esse movimento permite manter um fluxo contínuo: enquanto um mecanismo expulsa o veneno, o outro prepara o próximo ciclo. A forma específica dessas válvulas, que podem ser 'dobradas' para garantir vedação, é essencial para a transmissão de pressão em um dispositivo tão compacto e autônomo.

Da biologia para a engenharia

Para validar as observações mecânicas, os cientistas utilizaram microtomografia computacional (micro-CT) para escanear em detalhes a estrutura do ferrão. Com base nesses dados, eles imprimiram em 3D um pequeno robóbio que reproduz a forma da câmara e das lancetas. Esse 'robô de abelha' demonstrou que o esquema de pistão duplo proposto realmente garante a entrega contínua de fluido em um corpo compacto e independente.

A descoberta explica como a evolução empacotou uma hidráulica complexa em uma estrutura com menos de 2 milímetros de tamanho. A compreensão desse mecanismo pode servir de base para o desenvolvimento de novas micropombas, capazes de administrar medicamentos a pacientes de forma menos invasiva. Embora esse exemplo biológico não seja ainda uma ferramenta médica pronta, ele ilustra uma solução de engenharia elegante para o problema da entrega contínua de fluxo em espaços limitados, um desafio que a natureza aperfeiçoa há milhões de anos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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