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Bilinguismo sequencial melhora funções executivas e memória em adultos

Ciência

Manter o cérebro ativo na terceira idade nem sempre passa por remédios ou cirurgias. Às vezes, está no ato simples de mudar de idioma no meio de uma frase. Um estudo recente envolvendo 746 pessoas sugere que o uso regular de dois idiomas está associado a um volume maior de matéria cinzenta e a uma melhor preservação das funções cognitivas ao longo do tempo. Isso não significa que falar duas línguas cure a demência, mas indica que o cérebro de quem vive nesse bilinguismo opera com uma certa robustez que pode ajudar a desacelerar os desgastes naturais da idade.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Success_Academy_Charter_Schools.jpg by Rafael Infante
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A principal evidência encontrada é estrutural. Participantes de idades jovens e maduras que dominavam dois idiomas apresentaram, em média, um volume de matéria cinzenta superior ao dos monolíngues. No campo funcional, o estudo observou que o bilinguismo sequencial — aquele em que a segunda língua é aprendida após a consolidação da primeira, muitas vezes na vida adulta — estava ligado a melhores desempenhos em memória geral, memória de trabalho e funções executivas. Não se trata de uma afirmação de que bilingues são "mais inteligentes", mas sim de que seus cérebros tendem a manter reservas cognitivas mais eficazes em tarefas que exigem controle de atenção e alternância entre demandas.

Associação não é garantida

É fundamental distinguir entre um padrão observado na população e um resultado clínico garantido. A pesquisa é de natureza observacional: ela identifica que pessoas que vivem em ambientes bilíngues e usam ativamente ambos os idiomas mostram melhores indicadores cognitivos. Não é um experimento controlado em que se impôs ou proibiu o uso de uma língua para testar a causa e o efeito. Portanto, afirmar que aprender espanhol ou português garante proteção contra o Alzheimer seria uma extrapolação incorreta. O que os dados mostram é uma correlação entre o esforço cognitivo constante exercido pela língua e a saúde cerebral.

O mecanismo por trás do benefício

Para entender por que isso ocorre, imagine a linguagem como um exercício físico para a mente. Cada vez que uma pessoa alterna entre as estruturas gramaticais de duas língues, ela está exercitando as funções executivas. É semelhante a um xadrezista que, ao resolver problemas complexos, fortalece conexões neurais que beneficiam processos cognitivos gerais, e não apenas o jogo de xadrez. O cérebro otimiza suas redes de recursos, e em quem vive constantemente "trocando de canal" linguístico, essa rede tende a ser mais resistente ao desgaste do envelhecimento.

No cenário da medicina baseada em evidências, dados de coortes como este ocupam um lugar intermediário: estão acima de opiniões isoladas de especialistas, mas abaixo de ensaios clínicos randomizados. Vale notar que o termo "bilinguismo" não é uniforme. Aprender duas línguas simultaneamente na infância é diferente de adquirir a segunda na vida adulta. O estudo destaca que mesmo essa aquisição tardia, na casa dos 30 ou 40 anos, pode oferecer vantagens cognitivas relevantes para o envelhecimento saudável.

A conclusão mais sensata é que o bilinguismo ajuda a construir um "reserva cognitiva", uma espécie de amortecedor que permite ao cérebro lidar melhor com o estresse da idade. Isso, porém, não substitui os cuidados com a genética, o estilo de vida e outras variáveis de saúde. Para quem busca saúde cognitiva, o sinal é claro: usar ativamente um segundo idioma é muito mais do que um ativo cultural; é uma forma de treinar as redes neurais, contribuindo, segundo as evidências atuais, para manter sua estrutura e função por mais tempo. Dúvidas sobre como integrar essa atividade à sua rotina de bem-estar devem ser discutidas com o médico assistente, que poderá avaliar o contexto individual.

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Author`s name Petr Ermilin
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