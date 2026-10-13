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Peixe-galo-couraçado: revela habilidades de locomoção surpreendentes no fundo do mar

Ciência

O peixe-galo-couraçado () desafia a regra biológica de que a maioria dos peixes só consegue nadar para frente. No Mar do Sul da China, pesquisadores registraram um comportamento raro da espécie: o animal se desloca lateralmente pelo fundo do oceano, como um caranguejo, e consegue recuar, em um movimento que remete ao passo lunar de Michael Jackson.

Глубоководная экспедиция
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глубоководная экспедиция

Embora a espécie tenha sido descrita em 1872 e a hipótese de que ela "andaria" pelo substrato fosse conhecida, nunca houve um registro visual desse processo. A observação foi possível graças aos veículos subaquáticos Shenhaiyongshi e Haiqin, que capturaram as imagens em profundidades entre 350 e 500 metros.

A movimentação é viabilizada pela anatomia das nadadeiras peitorais. Enquanto a parte superior evoluiu para placas planas e arredondadas que servem para o equilíbrio, o deslocamento real ocorre através dos raios livres das nadadeiras. Estas estruturas tornaram-se rígidas e espessas, funcionando como "pernas" semelhantes às de um camarão. Esse mecanismo permite que o peixe se desloque lentamente pelo fundo ou realize saltos bruscos para escapar de predadores.

Além da locomoção, os cientistas analisaram a visão do animal. O peixe reagiu ao feixe de luz dos aparelhos subaquáticos, sugerindo que sua visão é adaptada às condições de baixa luminosidade das profundezas, embora os mecanismos exatos dessa sensibilidade ao longo da vida do peixe ainda precisem de estudo.

As observações diretas confirmaram que a reorganização anatômica das nadadeiras permite que o peixe-galo-couraçado ignore as limitações de movimento típicas da maioria das espécies marinhas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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