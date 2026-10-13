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Diferenças entre cebola roxa, amarela e branca no suporte à saúde

Ciência

A crença popular de comer cebola aos primeiros sinais de um resfriado baseia-se em um equívoco: a ideia de que o vegetal funcione como um antibiótico natural imediato. Na prática, a cebola não extermina vírus nas vias aéreas. Sua função é a de um regulador sistêmico que atua no fortalecimento dos vasos sanguíneos, na nutrição da microbiota intestinal e na redução da inflamação. Trata-se de um efeito cumulativo, perceptível após semanas de consumo regular, e não de uma resposta instantânea.

Лук, подвешенный в чулках
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лук, подвешенный в чулках

A divergência entre a percepção popular e a realidade biológica reside na diferença entre testes de laboratório e a fisiologia humana. Fitoncidas, como a alicina e o dissulfeto de dialila, inibem o crescimento de estafilococos e estreptococos em placas de Petri, onde o extrato toca as bactérias diretamente. No organismo humano, porém, a concentração dessas substâncias após a ingestão é insuficiente para barrar uma infecção aguda.

O valor real da cebola está no suporte aos recursos internos do corpo. O destaque vai para a quercetina, um flavonoide que protege os capilares e modula a resposta inflamatória, e para os prebióticos, como a inulina e os frutooligossacarídeos. Estes últimos alimentam as bifidobactérias e lactobacilos no intestino grosso, região onde se concentra a maior parte da barreira imunológica. Assim, a cebola não ataca o vírus, mas otimiza a infraestrutura de defesa do hospedeiro.

A composição química e o impacto na mucosa gástrica variam conforme a variedade:

Tipo de Cebola Perfil Químico Aplicação e Efeito
Amarela Alta concentração de enxofre e alicina Potencial bacteriostático forte, porém agressiva ao trato gastrointestinal.
Roxa/Vermelha Rica em antocianinas e quercetina Proteção antioxidante vascular; sabor suave, indicada para hipertensos.
Branca Maior teor de açúcares e vitamina C Ardência moderada; ideal para cozidos e sopas.
Verde (cebolinha) Clorofila, vitamina K e ácido fólico Baixo teor de alicina; funciona como suplemento vitamínico.

A forma de preparo altera a entrega de nutrientes. O calor destrói a alicina, mas preserva a quercetina e a inulina. Para quem convive com gastrite ou refluxo gastroesofágico, a versão cozida é a única alternativa segura. Para reduzir a ardência da cebola crua sem anular seus benefícios, recomenda-se o molho por 15 minutos em água fria com suco de limão ou vinagre.

A dose recomendada para obter a função prebiótica sem sobrecarregar o sistema digestivo é de 30 a 50 gramas por dia. O consumo no almoço ou jantar, acompanhado de óleos vegetais (como azeite ou linhaça), favorece a absorção dos flavonoides lipossolúveis.

Existem contraindicações claras. A cebola crua é proibida para bebês menores de um ano devido ao risco de queimadura química na mucosa; entre um e três anos, o consumo deve ser apenas cozido. Pacientes com úlcera ou síndrome do intestino irritável devem evitar a cebola amarela, preferindo a roxa assada ou a cebolinha.

O agrônomo Maksim Kovalev observa que, no cultivo doméstico, a qualidade do solo e a irrigação são determinantes, pois a concentração de vitaminas e compostos sulfurados oscila conforme as condições ambientais e a genética de cada variedade.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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