Mistério nas Nuvens de Marte: cientistas revelam uma nova teoria surpreendente

Um rastro branco e alongado surge anualmente nas encostas do vulcão Arsia, em Marte. Registrado pela sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, o fenômeno acontece durante a primavera e o verão do hemisfério sul, coincidindo com a temporada de tempestades de poeira. O observável é concreto: uma nuvem de gelo d'água que se forma ao amanhecer na encosta oeste e é empurrada pelo vento, atingindo até 1.800 km de comprimento e 150 km de largura, antes de se desprender da fonte e dissipar-se poucas horas depois.

Photo: NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны is licensed under Public domain Сложная сеть долин в районе Идейских болот на Марсе, снятая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

O mistério da formação

Para os planetólogos, o enigma não estava no tamanho da nuvem, mas em como ela surgia. A explicação convencional era a nucleação heterogênea: o ar subiria ao encontrar o relevo do vulcão, esfriaria e o vapor d'água condensaria em torno de partículas sólidas, como a poeira atmosférica — processo similar ao que ocorre na Terra com a fuligem ou partículas de solo. No entanto, os modelos meteorológicos padrão não conseguiam reproduzir com precisão o comportamento exato da nuvem sobre o Arsia.

Diante dessa lacuna, uma equipe de pesquisadores franceses da Sorbonne University, liderada por Jorge Hernández-Bernal, propôs a hipótese da nucleação homogênea de gelo. Nesse mecanismo, o vapor d'água se transforma em cristais de gelo espontaneamente, sem a necessidade de partículas externas para servir de núcleo.

A dinâmica do resfriamento extremo

Para testar a teoria, os cientistas integraram esse processo a um modelo climático da atmosfera marciana. Os resultados indicam que a formação da nuvem é possível devido a uma combinação específica: a atmosfera rarefeita de Marte e a altitude do vulcão Arsia, que chega a 19 km.

O relevo do vulcão gera uma onda atmosférica potente que eleva massas de ar úmido rapidamente. Em apenas 10 minutos, a temperatura cai cerca de 30 graus, provocando um aumento súbito na umidade relativa e criando um estado de supersaturação. Nessas condições extremas, os cristais de gelo podem surgir sozinhos, ignorando a etapa de condensação sobre a poeira.

É fundamental distinguir a medição da inferência: o instrumento Mars Express registrou a geometria, a escala e a dinâmica da nuvem. O processo físico de transição do vapor para o gelo não foi visto diretamente, mas reconstruído numericamente. O fato de a simulação coincidir com as imagens orbitais sugere que a nucleação homogênea é o mecanismo dominante nesse caso, oferecendo novas chaves para compreender a meteorologia de Marte e de outros corpos celestes.