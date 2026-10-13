Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mistério nas Nuvens de Marte: cientistas revelam uma nova teoria surpreendente

Ciência

Um rastro branco e alongado surge anualmente nas encostas do vulcão Arsia, em Marte. Registrado pela sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, o fenômeno acontece durante a primavera e o verão do hemisfério sul, coincidindo com a temporada de tempestades de poeira. O observável é concreto: uma nuvem de gelo d'água que se forma ao amanhecer na encosta oeste e é empurrada pelo vento, atingindo até 1.800 km de comprimento e 150 km de largura, antes de se desprender da fonte e dissipar-se poucas horas depois.

Сложная сеть долин в районе Идейских болот на Марсе, снятая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter
Photo: NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны is licensed under Public domain
Сложная сеть долин в районе Идейских болот на Марсе, снятая орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

O mistério da formação

Para os planetólogos, o enigma não estava no tamanho da nuvem, mas em como ela surgia. A explicação convencional era a nucleação heterogênea: o ar subiria ao encontrar o relevo do vulcão, esfriaria e o vapor d'água condensaria em torno de partículas sólidas, como a poeira atmosférica — processo similar ao que ocorre na Terra com a fuligem ou partículas de solo. No entanto, os modelos meteorológicos padrão não conseguiam reproduzir com precisão o comportamento exato da nuvem sobre o Arsia.

Diante dessa lacuna, uma equipe de pesquisadores franceses da Sorbonne University, liderada por Jorge Hernández-Bernal, propôs a hipótese da nucleação homogênea de gelo. Nesse mecanismo, o vapor d'água se transforma em cristais de gelo espontaneamente, sem a necessidade de partículas externas para servir de núcleo.

A dinâmica do resfriamento extremo

Para testar a teoria, os cientistas integraram esse processo a um modelo climático da atmosfera marciana. Os resultados indicam que a formação da nuvem é possível devido a uma combinação específica: a atmosfera rarefeita de Marte e a altitude do vulcão Arsia, que chega a 19 km.

O relevo do vulcão gera uma onda atmosférica potente que eleva massas de ar úmido rapidamente. Em apenas 10 minutos, a temperatura cai cerca de 30 graus, provocando um aumento súbito na umidade relativa e criando um estado de supersaturação. Nessas condições extremas, os cristais de gelo podem surgir sozinhos, ignorando a etapa de condensação sobre a poeira.

É fundamental distinguir a medição da inferência: o instrumento Mars Express registrou a geometria, a escala e a dinâmica da nuvem. O processo físico de transição do vapor para o gelo não foi visto diretamente, mas reconstruído numericamente. O fato de a simulação coincidir com as imagens orbitais sugere que a nucleação homogênea é o mecanismo dominante nesse caso, oferecendo novas chaves para compreender a meteorologia de Marte e de outros corpos celestes.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Mulher
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Mulher
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Mais populares
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo

A picape mais vendida da Ford passa por ajustes técnicos que alteram a entrega de força do motor e a operação de sistemas de assistência em rodovias.

Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
últimos materiais
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Inteligência canina em destaque: o que Chaser e Malinois Belga revelaram ao mundo
Acessórios de inverno para mulheres 50+: como o posicionamento e o material afetam a proporção do rosto
Deixar o gato sozinho: um drama que muitos ignoram
Vauxhall STX: perua elétrica com extensão ativa de fluxo a 80 km/h
Multiplay da Fiat: uma inovação que transforma o conceito de veículos
O nível do rio Volga não estabiliza mesmo com aumento de descargas devido à queda do Mar Cáspio
A surpreendente nutrição das hortênsias: saiba como transformar suas flores
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Peugeot RCZ Concept: um coupé esportivo que redefine o cotidiano
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.