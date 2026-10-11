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IceCube detecta sinais de neutrinos vindos de núcleos galácticos ativos

Ciência

O observatório IceCube, localizado no Polo Sul da Antártida, opera através de milhares de sensores de luz depositados em um volume de um quilômetro cúbico de gelo glacial. O instrumento foi projetado para registrar flashes luminosos extremamente sutis que ocorrem quando neutrinos de alta energia interagem com as moléculas de água no estado sólido.

Антарктида
Photo: Официальная веб-страница Антарктической программы Австралии
Антарктида

Do sinal luminoso à partícula

O neutrino é uma partícula com massa quase nula e sem carga elétrica, o que a torna virtualmente invisível para a maioria dos detectores, pois ela atravessa a matéria sem interagir. No entanto, em casos raros de colisão com núcleos atômicos no gelo, ocorre a emissão de luz Cherenkov. A detecção desses sinais lumínicos permite inferir a trajetória e a energia do neutrino que originou o evento.

A origem dos neutrinos de alta energia

A partir do registro dessas partículas de alta energia, os modelos astrofísicos inferem que elas não provêm de processos térmicos comuns, mas de eventos catastróficos no cosmos. A natureza desses sinais sugere que as partículas foram aceleradas em ambientes extremos, como núcleos galácticos ativos ou regiões próximas a buracos negros, onde a densidade e a energia superam qualquer capacidade de recriação em laboratórios terrestres.

A implementação da astronomia de neutrinos

O trabalho de Francis Halzen na concepção e operação do IceCube estabeleceu a base para a astronomia de neutrinos. Enquanto a astronomia tradicional baseia-se na detecção de fótons (luz), a detecção de neutrinos oferece uma via de observação de regiões do universo que são opacas à radiação eletromagnética, permitindo analisar a dinâmica de aceleradores naturais de partículas em escalas galácticas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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