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Espécies raras em perigo: perda imediata de funções vitais abala oceanos e solos

Ciência

A dinâmica de ecossistemas terrestres e marinhos opera sob uma lógica de dependência direta entre a variedade de espécies e a eficiência de seus processos regulatórios. Observações recentes realizadas por ecologistas do Imperial College London e do Museu de História Natural de Londres indicam que funções essenciais — como a polinização, a purificação da água e a fixação de carbono — não atingem um ponto de saturação precoce, onde a adição de novas espécies deixaria de agregar valor ao sistema.

Пчела собирает пыльцу
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пчела собирает пыльцу

O mecanismo identificado revela que a relação entre a biodiversidade e a funcionalidade ecossistêmica é predominantemente linear. Na prática, isso significa que cada organismo, inclusive aqueles classificados como raros, desempenha um papel distinto na manutenção do equilíbrio ambiental. A perda de qualquer espécie resulta em uma redução imediata na capacidade do sistema de executar suas funções, sugerindo que o estado de saturação máxima só é alcançado em condições de abundância natural extrema.

Impactos em Ambientes Marinhos e Terrestres

A vulnerabilidade é particularmente evidente no sequestro do chamado "carbono azul" nos oceanos. A capacidade de flora e fauna marinhas de acumular carbono em ecossistemas costeiros e profundos apresenta uma sensibilidade alta à redução da biodiversidade, o que amplia a fragilidade dos oceanos diante das mudanças climáticas. Paralelamente, funções específicas, como a proteção de costas contra desastres naturais, dependem da presença de "espécies engenheiras" — como moluscos, algas e arbustos costeiros. A viabilidade desses organismos específicos está condicionada à riqueza biológica geral da comunidade em que estão inseridos.

Em contextos agrícolas, a modelagem da dinâmica de controle natural de pragas demonstra que a degradação do solo e a emissão de combustíveis fósseis reduzem a população de predadores naturais. Essa redução compromete a defesa biológica das colheitas, tornando o sistema produtivo mais dependente de intervenções químicas.

Implicações Socioecológicas

A análise, publicada na revista Nature Ecology & Evolution, aponta que a perda desses mecanismos regulatórios naturais terá impactos desproporcionais em países em desenvolvimento e regiões com rápido crescimento populacional. A erosão da biodiversidade nesses locais eleva os custos do setor agrário e aumenta a dependência de insumos sintéticos, o que impacta a segurança alimentar em escala global.

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