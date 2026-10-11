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Capuchinhos demonstram cooperação para obter recompensas de alto valor

Ciência

Em um experimento conduzido por pesquisadores da Universidade de St Andrews e do Zoológico de Edimburgo, macacos-prego (capuchinhos) foram submetidos a um cenário de escolha entre a obtenção individual de alimento e a cooperação. Utilizando um modelo baseado no jogo teórico "Caça ao Cervo", os primatas tiveram acesso a quatro caixas com alavancas únicas, que forneciam recompensas simples, e um dispositivo com duas alavancas, que exigia a pressão simultânea de dois indivíduos para liberar um alimento de maior valor nutricional ou palatabilidade.

Питомник с обезьянами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Питомник с обезьянами

As observações, realizadas em recintos de 900 metros quadrados com grupos de capuchinhos ocidentais e orientais, revelaram que a cooperação ocorreu, mas em intensidades distintas. O grupo oriental registrou 306 instâncias de ações conjuntas, enquanto o grupo ocidental apresentou apenas 54. Além disso, a participação não foi uniforme: no grupo oriental, 14 de 22 animais cooperaram, e no ocidental, 13 de 18. Alguns indivíduos demonstraram uma propensão significativamente maior a formar parcerias do que outros.

Fatores determinantes do comportamento

A análise dos dados indica que a disposição para cooperar não dependeu de vínculos de amizade pré-existentes ou do sexo dos indivíduos, mas sim de traços comportamentais e demográficos específicos. A tolerância social — a capacidade de permanecer próximo a outro indivíduo durante a alimentação sem conflitos — e a curiosidade individual foram os principais preditores de sucesso. Além disso, observou-se que indivíduos jovens (adolescentes) cooperaram com maior frequência do que os adultos.

A disparidade entre as populações estudadas sugere a influência do contexto social interno. No grupo ocidental, a menor taxa de cooperação coincidiu com um período de reestruturação da hierarquia intragrupal e com a ausência de indivíduos jovens, sugerindo que a presença de adolescentes pode atuar como um catalisador para a exploração de novos mecanismos sociais no grupo.

Comparação interespécies e complexidade social

Quando comparados a outros animais submetidos a testes semelhantes, os capuchinhos demonstram um padrão de interação distinto. Em estudos anteriores com chimpanzés, a cooperação ocorria apenas quando o ganho era substancialmente maior, evitando-se o esforço conjunto em recompensas iguais devido aos custos sociais envolvidos. Já cães mostraram preferência pelo trabalho individual, independentemente do tamanho do prêmio.

A capacidade dos primatas de optar por mecanismos de recompensa compartilhada indica a existência de processos cognitivos sociais complexos. Esse comportamento permite a integração de interesses individuais com a coordenação grupal, possibilitando que a cooperação ocorra não apenas pelo benefício imediato do alimento, mas como parte de uma dinâmica de interação social onde a tolerância e a idade moldam a execução da tarefa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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