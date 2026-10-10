Pesquisa associa declínio indígena ao aumento de florestas densas na Austrália

A análise de sedimentos lacustres contendo carvão vegetal no sudeste da Austrália permitiu a reconstrução da dinâmica de incêndios e da cobertura vegetal na região ao longo do último milênio, conforme estudo publicado na revista Nature.

Photo: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Выжженный лес

Escala e Composição Vegetal Pré-Colonial

Os dados indicam que, antes da colonização britânica em 1788, a paisagem da região era predominantemente composta por savanas abertas. Naquele período, a vegetação arbórea cobria apenas 9% da área total. Esse estado era mantido por queimadas anuais e controladas, realizadas pelas populações indígenas locais. O mecanismo consistia em incêndios frequentes, porém de baixa temperatura e intensidade, o que impedia o acúmulo expressivo de biomassa lenhosa e resultava em baixos volumes de emissão de fumaça e deposição de carvão.

Mudança de Processo e Transição de Paisagem

A interrupção dessas práticas de manejo, causada pelo declínio demográfico das populações originárias e a imposição de novas estruturas administrativas coloniais, alterou o regime de fogo. Paralelamente, observou-se um fenômeno de "esverdeamento global" que, desde a década de 1980, incrementou a massa foliar total na Austrália em aproximadamente 8% em um intervalo de 25 anos.

A combinação da ausência de queimas controladas com o crescimento vegetal resultou em uma mudança drástica na escala da cobertura florestal: a proporção de florestas de eucalipto na região saltou de 9% para 34%. Esse processo deu origem a florestas densas e contínuas, estruturas que eram virtualmente inexistentes no registro anterior.

Impacto na Intensidade dos Incêndios

O aumento da densidade arbórea modificou a natureza dos incêndios. Enquanto o regime anterior focava na combustão de gramíneas e arbustos baixos, a configuração atual favorece incêndios menos frequentes, porém significativamente mais intensos. A queima de grandes volumes de eucaliptos secos ocorre sob temperaturas mais elevadas, gerando uma quantidade substancialmente maior de carvão vegetal por evento.

Atribuição e Perspectivas de Manejo

Com base nessa reconstrução, os pesquisadores sugerem que a transição de florestas densas para florestas ralas poderia ser alcançada através da retomada das queimadas regulares, propondo a maior autonomia das comunidades aborígenes na gestão das terras.

Entretanto, a eficácia dessa atribuição enfrenta variáveis complexas. Persiste a incerteza sobre como a frequência de queimadas controladas impactaria a qualidade do ar e a saúde pública em comparação aos grandes incêndios esporádicos. Além disso, a atual concentração atmosférica de dióxido de carbono, superior aos níveis históricos, atua como um estímulo ao crescimento vegetal, o que pode dificultar a manutenção de paisagens ralas mesmo com a reintrodução do manejo tradicional.