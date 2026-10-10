Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Pesquisa associa declínio indígena ao aumento de florestas densas na Austrália

Ciência

A análise de sedimentos lacustres contendo carvão vegetal no sudeste da Austrália permitiu a reconstrução da dinâmica de incêndios e da cobertura vegetal na região ao longo do último milênio, conforme estudo publicado na revista Nature.

Выжженный лес
Photo: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Выжженный лес

Escala e Composição Vegetal Pré-Colonial

Os dados indicam que, antes da colonização britânica em 1788, a paisagem da região era predominantemente composta por savanas abertas. Naquele período, a vegetação arbórea cobria apenas 9% da área total. Esse estado era mantido por queimadas anuais e controladas, realizadas pelas populações indígenas locais. O mecanismo consistia em incêndios frequentes, porém de baixa temperatura e intensidade, o que impedia o acúmulo expressivo de biomassa lenhosa e resultava em baixos volumes de emissão de fumaça e deposição de carvão.

Mudança de Processo e Transição de Paisagem

A interrupção dessas práticas de manejo, causada pelo declínio demográfico das populações originárias e a imposição de novas estruturas administrativas coloniais, alterou o regime de fogo. Paralelamente, observou-se um fenômeno de "esverdeamento global" que, desde a década de 1980, incrementou a massa foliar total na Austrália em aproximadamente 8% em um intervalo de 25 anos.

A combinação da ausência de queimas controladas com o crescimento vegetal resultou em uma mudança drástica na escala da cobertura florestal: a proporção de florestas de eucalipto na região saltou de 9% para 34%. Esse processo deu origem a florestas densas e contínuas, estruturas que eram virtualmente inexistentes no registro anterior.

Impacto na Intensidade dos Incêndios

O aumento da densidade arbórea modificou a natureza dos incêndios. Enquanto o regime anterior focava na combustão de gramíneas e arbustos baixos, a configuração atual favorece incêndios menos frequentes, porém significativamente mais intensos. A queima de grandes volumes de eucaliptos secos ocorre sob temperaturas mais elevadas, gerando uma quantidade substancialmente maior de carvão vegetal por evento.

Atribuição e Perspectivas de Manejo

Com base nessa reconstrução, os pesquisadores sugerem que a transição de florestas densas para florestas ralas poderia ser alcançada através da retomada das queimadas regulares, propondo a maior autonomia das comunidades aborígenes na gestão das terras.

Entretanto, a eficácia dessa atribuição enfrenta variáveis complexas. Persiste a incerteza sobre como a frequência de queimadas controladas impactaria a qualidade do ar e a saúde pública em comparação aos grandes incêndios esporádicos. Além disso, a atual concentração atmosférica de dióxido de carbono, superior aos níveis históricos, atua como um estímulo ao crescimento vegetal, o que pode dificultar a manutenção de paisagens ralas mesmo com a reintrodução do manejo tradicional.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
SpaceX adquire licenças de espetro nos Estados Unidos e afeta operadoras europeias
Tecnologia e Gadgets
SpaceX adquire licenças de espetro nos Estados Unidos e afeta operadoras europeias
Cultivo fácil que engana: plantas dominam o espaço e elevam o trabalho mensal
Jardinagem
Cultivo fácil que engana: plantas dominam o espaço e elevam o trabalho mensal
Calças pantalona e wide leg: como ajustar volume e proporção para evitar que a roupa engula a silhueta
Mulher
Calças pantalona e wide leg: como ajustar volume e proporção para evitar que a roupa engula a silhueta
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
últimos materiais
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Senegal exige diálogo político e fim de restrições em Guiné-Bissau
Volkswagen é multada em 1,2 milhões de euros por falha na divulgação de informações privilegiadas
Desafios climáticos: Produção agrícola em Maputo pode enfrentar escassez de chuva
População de pinguins-de-adélia na Ilha Zavodovski sofre queda de dois terços
Branco deixa de ser básico: misturas com beges criam luxo silencioso
Alerta sobre o Aedes aegypti: infestações sob controle, mas ainda há riscos ocultos
Índia cria base industrial de quebra-gelos para viabilizar rotas via Ártico
Manicure italiano alonga unhas largas sem alongamentos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.