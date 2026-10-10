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Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre

Ciência

Análise de mapas de inundação continental abrangendo os últimos 320 milhões de anos revelou que a crosta terrestre passou por ao menos quatro episódios de deslocamentos abruptos em relação ao eixo de rotação do planeta. O estudo, conduzido por uma equipe da Universidade de Oslo sob a liderança de Matthew Domeier e publicado na revista Science, identifica movimentações significativas da camada sólida da Terra.

Рождение нового океана: раскол континента
Photo: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рождение нового океана: раскол континента

Mecanismo de True Polar Wander

O fenômeno identificado é denominado "True Polar Wander" (TPW), ou errância verdadeira dos polos. Diferente da variação na inclinação do eixo (oscilação), no TPW o eixo de rotação permanece relativamente estável enquanto a crosta e o manto se deslocam como um bloco único. Esse movimento altera a latitude geográfica dos continentes sem que haja necessariamente a deriva tectônica clássica.

O processo é impulsionado pela redistribuição de massa no interior do planeta. Entre os fatores que podem desencadear esses sismos globais estão os fluxos intensos de matéria no manto, a formação de grandes províncias ígneas (massivos vulcânicos) e o degelo de massas glaciais em larga escala. Um exemplo concreto desse mecanismo foi a translação da Ásia Oriental, que se deslocou aproximadamente 25 graus entre 174 e 157 milhões de anos atrás.

Metodologia e Proxy de Medição

Para reconstruir esses eventos, a equipe de Domeier utilizou a distribuição das massas de água como proxy, afastando-se do método tradicional de paleomagnetismo, que apresenta margens de erro conhecidas. Os pesquisadores analisaram a variação do nível do mar em intervalos de 10 milhões de anos ao longo do período de 320 milhões de anos.

A base física do método reside na inércia da hidrosfera: quando a crosta terrestre se desloca rapidamente, o oceano reage a essa mudança de posição antes que a Terra possa ajustar sua forma global via forças centrífugas. Esse descompasso gera padrões específicos de redistribuição hídrica — elevação do nível do mar em certas regiões e queda em outras — que servem como evidência direta dos episódios de errância dos polos.

Escala Temporal e Atribuição

A análise permitiu a identificação de quatro eventos de deslocamento brusco, com destaque para dois períodos ocorridos durante a era dos dinossauros: entre 150 e 140 milhões de anos atrás (final do período Jurássico) e entre 100 e 90 milhões de anos atrás (meio do período Cretáceo).

A atribuição desses eventos ao mecanismo de TPW indica que a mudança de latitude de um continente pode ocorrer de forma comparativamente rápida em escala geológica. Essa constatação altera a interpretação de dados paleoclimáticos, uma vez que a alteração abrupta da posição de uma massa terrestre em relação aos polos modifica drasticamente as condições climáticas regionais sem que haja uma mudança na composição atmosférica global.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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