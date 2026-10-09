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Relógio nuclear: a nova era da sincronização com isótopo tório-229

Ciência

Um protótipo de relógio nuclear, baseado no isótopo tório-229, demonstrou em laboratório a capacidade de sincronizar a frequência de um laser com a transição energética do núcleo atômico, e não da sua camada eletrônica. O sistema, desenvolvido por Shiqian Ding e sua equipe na Universidade de Tsinghua, utiliza a absorção de luz ultravioleta em cristais de tório para medir a estabilidade do tempo, reduzindo a influência de interferências externas que normalmente afetam as camadas eletrônicas de relógios atômicos convencionais.

Атомные часы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Атомные часы

Para alcançar a ressonância necessária, os pesquisadores utilizaram a mistura de dois feixes em vapores de cádmio aquecidos a 600 graus Celsius, gerando radiação ultravioleta com comprimento de onda de 148,4 nanômetros. A potência do feixe resultante é de 10 microwatts, com uma largura de linha espectral estimada em no máximo um hertz.

Mecanismo de medição e estabilidade

A detecção ocorre via método de absorção: quando a frequência do laser coincide com a frequência de ressonância do núcleo do tório, o cristal absorve aproximadamente 0,01% da luz incidente. Através da modulação da frequência do laser e da análise da intensidade da luz transmitida, a equipe consegue determinar o desvio em relação à ressonância.

A instabilidade do sistema foi reduzida de 1×10⁻¹¹ para 5×10⁻¹³. Esse ganho de precisão foi obtido por meio de três ajustes técnicos: a substituição do fotomultiplicador por uma fototubo mais eficiente, a utilização de um segundo cristal com maior transparência ao ultravioleta (7% contra 1% do cristal anterior) e a otimização do regime de operação.

Nestas condições, a frequência do laser desvia-se da ressonância em, média, cinco deciltrilhonésimos por segundo. O erro de medição permanece abaixo do dobro do limite imposto pelo ruído quântico, que decorre das flutuações aleatórias no número de fótons.

Evidências físicas e reprodutibilidade

Durante a observação, a equipe identificou a divisão da linha espectral em cinco componentes estreitos. Este fenômeno indica a presença de centros D no cristal, o que sugere que a estabilidade da frequência pode ser ainda mais aprimorada no futuro.

Para validar o resultado, os pesquisadores compararam dois cristais diferentes. A diferença de frequência entre as linhas selecionadas foi de 2,8×10⁻¹³, valor que é compatível com dados obtidos anteriormente pelo laboratório JILA, nos Estados Unidos, utilizando métodos distintos em outros cristais. A consistência desses parâmetros entre diferentes amostras indica a viabilidade técnica para o desenvolvimento de dispositivos compactos baseados em transições nucleares de tório-229.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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