Análise química de resíduo em frasco de prata da era Tang revela cosmético da nobreza

Um recipiente de prata com apenas 2,8 centímetros de altura, recuperado da tumba de Muron Zhi, preserva um resíduo físico das práticas cotidianas da nobreza da era Tang. No interior do frasco, vedado por tampas, foi encontrado um sedimento acastanhado e heterogêneo, posteriormente identificado quimicamente por pesquisadores do Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia da província de Gansu.

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A análise, publicada na revista npj Heritage Science, detalha a composição exata da mistura: calcita de alta pureza enriquecida com lipídios de origem animal.

Contexto e Proveniência

O achado provém de uma escavação realizada em 2019 nas encostas norte das montanhas Qilian, a 35 quilómetros a leste de Wuwei. O objeto estava posicionado junto à cabeça do falecido, membro da família governante do estado Xianbei de Toghon, em um contexto datado aproximadamente entre 690 e 705 d. C. Próximos ao recipiente, foram localizados outros itens de uso pessoal: uma caixa lacada contendo um espelho de bronze e um pente de madeira.

A vedação hermética do frasco impediu a contaminação secundária ou a entrada de agentes externos. Embora a análise tenha detectado a presença de produtos da corrosão das paredes de prata, estes foram isolados, permitindo que o perfil químico reflita a composição original da substância.

Análise Química do Resíduo

O material apresenta-se como uma massa densa com inclusões mais claras. A base mineral é composta por carbonato de cálcio. A proporção de magnésio e estrôncio sugere uma origem biogênica, embora a matéria-prima exata não tenha sido identificada. A fração orgânica revelou-se rica em gorduras, composta por longas cadeias de ácidos graxos, ésteres e sais cálcicos de ácidos graxos — perfil compatível com lipídios lácteos ou de ruminantes, sem que seja possível precisar a fonte animal específica.

A combinação de mineral e gordura indica que não se trata de um sedimento aleatório ou de produto de decomposição natural de um único elemento, mas de uma mistura preparada. Enquanto a calcita conferia densidade e textura, a base gordurosa atuava como veículo, permitindo a aplicação uniforme das partículas sobre a pele.

Inferências sobre a Prática Material

A presença de textos da era Tang que mencionam a mistura de pós com gorduras animais ou tutano encontra agora um correlato material neste objeto. A disposição do frasco junto ao espelho e ao pente sugere que o item pertencia ao kit de higiene e cuidados pessoais do indivíduo.

Assim, o vestígio físico confirma que a elite do estado de Toghon utilizava produtos de aplicação externa, possivelmente cosméticos ou terapêuticos. A evidência desloca a confirmação dessas práticas do campo dos relatos escritos para a análise química direta de resíduos preservados.