Mastiffs e Dogues: um ciclo de envelhecimento que surpreende

Cães de grande porte, como Mastiffs e Dogues, apresentam, em média, uma expectativa de vida significativamente menor do que raças pequenas, como o Chihuahua. Essa disparidade na longevidade sugere que o ritmo do envelhecimento biológico não é uniforme entre as diferentes morfologias da espécie Canis lupus familiaris.

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Para investigar esse fenômeno, pesquisadores analisaram o metiloma de 894 cães participantes do Dog Aging Project, da Universidade de Washington. O estudo focou no código epigenético — grupos metila que se ligam ao DNA e atuam como reguladores, impedindo que proteínas leiam certas sequências genéticas. Como a distribuição dessas marcas altera-se de forma previsível com o tempo, elas servem como um "relógio epigenético" para medir a idade biológica do organismo.

A análise de células imunes circulantes revelou que cães com marcas epigenéticas indicativas de maior idade biológica possuem um risco elevado de morte prematura. A observação central é que cães de grande porte acumulam essas alterações epigenéticas em um ritmo mais acelerado por ano de vida do que cães de pequeno porte.

O mecanismo dos transposons e a integridade celular

A diferença na velocidade do envelhecimento está ligada à perda de grupos metila em regiões específicas do DNA chamadas transposons, ou "genes saltadores". Em condições normais, a metilação mantém esses elementos inativos. No entanto, a perda dessas marcas permite que os transposons se tornem ativos, podendo deslocar-se pelo genoma, danificar outros genes e desencadear processos inflamatórios.

Além da atividade dos transposons, observou-se nos exemplares mais velhos uma tendência à perda da identidade celular: células imunes de especializações distintas tornam-se morfologicamente e funcionalmente semelhantes. Esse processo reduz a eficácia do sistema imunológico no combate a vírus e células cancerígenas.

Comparação e hipóteses evolutivas

A correlação entre o tamanho do corpo e a instabilidade epigenética sugere um possível compromisso biológico decorrente da seleção artificial. A hipótese levantada por pesquisadores da Universidade do Arizona é que a pressão seletiva para o crescimento rápido e a massa corporal elevada teria impactado a manutenção da integridade do sistema imunológico e a estabilidade epigenética.

Embora a relação entre tamanho e envelhecimento acelerado esteja demonstrada mecanicamente, a causa profunda de por que a seleção por porte grande resulta nesse perfil epigenético específico ainda não foi estabelecida, permanecendo como uma via de investigação.

Devido ao compartilhamento de ambiente e a semelhanças em patologias, a análise de como fatores externos influenciam o relógio epigenético dos cães oferece dados comparativos relevantes para a compreensão do envelhecimento humano.