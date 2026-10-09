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Cérebro cansado: como um curto exercício pode salvar suas memórias

Ciência

Quando passamos horas excessivas acordados, o cérebro perde a capacidade de consolidar novas informações. O conteúdo simplesmente não consegue migrar para a memória de longo prazo. No entanto, pesquisadores da Universidade McGill descobriram que é possível mitigar esse prejuízo mesmo quando o sono profundo é impossível: a solução pode estar em um curto estímulo físico.

Дневной сон и озарение
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дневной сон и озарение

Para testar a hipótese, 54 voluntários saudáveis foram mantidos acordados por 30 horas consecutivas. Após esse período, eles foram divididos em três grupos: um passou 20 minutos em uma bicicleta ergométrica em ritmo moderado, outro dormiu por 90 minutos e o terceiro não recebeu nenhuma intervenção. Todos visualizaram um conjunto de imagens e foram testados três dias depois.

O resultado mostrou que quem praticou exercícios ou dormiu teve um desempenho 22% superior no teste de memória em comparação ao grupo de controle. O fato de a diferença persistir após três dias indica que a atividade física não apenas trouxe um estado temporário de alerta, mas ajudou a criar traços mnemônicos estáveis no cérebro.

Embora o resultado final seja semelhante, o sono e o esporte operam por caminhos distintos. Enquanto o sono restaura a capacidade biológica do cérebro de codificar e reter dados, a atividade física atua de forma pragmática: ela otimiza o uso dos recursos mentais remanescentes. Curiosamente, os 20 minutos de bicicleta não aumentaram a sensação de exaustão dos participantes.

Essa descoberta tem aplicação direta para profissionais que enfrentam privação de sono inerente à função, como médicos, motoristas e socorristas. Em turnos onde o descanso é inviável, uma breve pausa ativa pode funcionar como uma ferramenta para preservar a agudeza cognitiva.

Há, porém, um limite claro para essa conclusão. O exercício não substitui as funções sistêmicas do sono para a saúde mental e física geral; o efeito observado é restrito à proteção da memória episódica durante episódios temporários de insônia forçada.

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