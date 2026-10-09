Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Nova espécie de crocodilo do Eoceno é identificada no Egito

Ciência

O ponto de partida para a revisão de uma linhagem evolutiva foi um crânio de crocodilo preservado em calcários do Egito, coletado originalmente na década de 1920. O espécime, que permaneceu sob a classificação do gênero Tomistoma por quase um século, foi submetido a uma nova análise por uma equipe internacional liderada por Paul Burke, do Museu Sueco de História Natural.

Гавиаловый крокодил
Photo: commons.wikimedia.org by Vojtěch Hála, edited by kaʁstn Disk/Cat (color balance, denoising of a few areas), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гавиаловый крокодил

A reavaliação do vestígio físico permitiu a identificação de uma nova linhagem, batizada como Herugavialis cairensis. O nome do gênero deriva de Hórus (Heru), divindade egípcia do céu e do sol, em referência à localização geográfica dos fósseis, nas proximidades do Cairo.

Análise estrutural e datação

O registro fóssil data de aproximadamente 45 milhões de anos, situando-se no Eoceno Médio. A classificação anterior, proposta em 1927 pelo zoólogo Lorenz Müller, baseava-se em semelhanças morfológicas externas que sugeriam um parentesco próximo com os crocodilos gaviais modernos. No entanto, a análise contemporânea indica que tais semelhanças são resultado de evolução convergente — quando espécies distintas desenvolvem características similares por estarem sujeitas a pressões adaptativas análogas.

Para distinguir a observação superficial da estrutura biológica real, a equipe utilizou a tomografia computadorizada (TC). A técnica permitiu o exame não invasivo de elementos internos que não são visíveis na superfície do fóssil, especificamente:

  • A configuração interna da caixa craniana;
  • A disposição do sistema de seios aéreos;
  • O trajeto de canais vasculares e nervosos;
  • A morfologia da cavidade cerebral (endocast).

A evidência direta que sustenta a criação de um novo gênero é a presença de uma curvatura específica e uma saliência romba na cavidade craniana, características que não foram registradas em outros representantes do grupo.

Contexto paleoambiental e diversidade

A presença do Herugavialis cairensis indica que, durante o Eoceno Médio, a região do atual Egito era composta por mares rasos e águas quentes. O registro estratigráfico revela que este animal não era a única espécie de grande porte com focinho alongado na região; ao menos outras duas espécies de crocodilos coexistiam no mesmo ambiente.

A distinção entre essas linhagens, apesar da coabitação geográfica, aponta para uma diversidade biológica significativa, com a presença de múltiplas linhagens de gavialoides independentes operando simultaneamente no Mediterrâneo antigo.

O limite da linhagem

A extinção dessas populações no Mediterrâneo é vinculada a um intervalo temporal que culmina há cerca de 6 milhões de anos. O fator determinante foi a Crise de Salinidade Messiniana, evento em que a bacia do Mediterrâneo sofreu um processo de dessecação quase total, transformando-se em uma depressão hipersalina. Essa alteração drástica no habitat e no clima eliminou as condições necessárias para a sobrevivência dos crocodilos egípcios.

Os detalhes da reclassificação e as evidências tomográficas foram publicados na revista Royal Society Open Science.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Maquiagem corporativa: a transição do acessório estético para a ferramenta de imagem
Mulher
Maquiagem corporativa: a transição do acessório estético para a ferramenta de imagem
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Economia
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
O tom do cabelo que envelhece o rosto não é uma questão de idade, mas de conflito entre pigmento e subtom da pele
Mulher
O tom do cabelo que envelhece o rosto não é uma questão de idade, mas de conflito entre pigmento e subtom da pele
Mais populares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos

Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.

Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
últimos materiais
Nove gigantes monstruosos da antiguidade que viveram em nosso planeta
Lifting-makeup: como a direção do gesto substitui a percepção de flacidez facial
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Antirrhinum cascata: a alternativa resistente às petúnias para cestos suspensos
Quando o tanque está vazio: a verdade sobre o quanto você ainda pode rodar
Mosaico da Serra dos Pireneus é instituído para integrar gestão de reservas em Goiás
Como armazenar alimentos conforme a biologia para evitar o desperdício
Escolher entre AT e CVT: a batalha entre durabilidade e suavidade na direção
Investimentos em saúde poderiam evitar 739 mil mortes prematuras no Brasil até 2050
PF investiga juiz por esquema de corrupção com imobiliárias em Niterói
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.