Nova espécie de crocodilo do Eoceno é identificada no Egito

O ponto de partida para a revisão de uma linhagem evolutiva foi um crânio de crocodilo preservado em calcários do Egito, coletado originalmente na década de 1920. O espécime, que permaneceu sob a classificação do gênero Tomistoma por quase um século, foi submetido a uma nova análise por uma equipe internacional liderada por Paul Burke, do Museu Sueco de História Natural.
A reavaliação do vestígio físico permitiu a identificação de uma nova linhagem, batizada como Herugavialis cairensis. O nome do gênero deriva de Hórus (Heru), divindade egípcia do céu e do sol, em referência à localização geográfica dos fósseis, nas proximidades do Cairo.
O registro fóssil data de aproximadamente 45 milhões de anos, situando-se no Eoceno Médio. A classificação anterior, proposta em 1927 pelo zoólogo Lorenz Müller, baseava-se em semelhanças morfológicas externas que sugeriam um parentesco próximo com os crocodilos gaviais modernos. No entanto, a análise contemporânea indica que tais semelhanças são resultado de evolução convergente — quando espécies distintas desenvolvem características similares por estarem sujeitas a pressões adaptativas análogas.
Para distinguir a observação superficial da estrutura biológica real, a equipe utilizou a tomografia computadorizada (TC). A técnica permitiu o exame não invasivo de elementos internos que não são visíveis na superfície do fóssil, especificamente:
A evidência direta que sustenta a criação de um novo gênero é a presença de uma curvatura específica e uma saliência romba na cavidade craniana, características que não foram registradas em outros representantes do grupo.
A presença do Herugavialis cairensis indica que, durante o Eoceno Médio, a região do atual Egito era composta por mares rasos e águas quentes. O registro estratigráfico revela que este animal não era a única espécie de grande porte com focinho alongado na região; ao menos outras duas espécies de crocodilos coexistiam no mesmo ambiente.
A distinção entre essas linhagens, apesar da coabitação geográfica, aponta para uma diversidade biológica significativa, com a presença de múltiplas linhagens de gavialoides independentes operando simultaneamente no Mediterrâneo antigo.
A extinção dessas populações no Mediterrâneo é vinculada a um intervalo temporal que culmina há cerca de 6 milhões de anos. O fator determinante foi a Crise de Salinidade Messiniana, evento em que a bacia do Mediterrâneo sofreu um processo de dessecação quase total, transformando-se em uma depressão hipersalina. Essa alteração drástica no habitat e no clima eliminou as condições necessárias para a sobrevivência dos crocodilos egípcios.
Os detalhes da reclassificação e as evidências tomográficas foram publicados na revista Royal Society Open Science.
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