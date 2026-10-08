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Fósforo e oxigênio: um ciclo que sustentou a vida nos oceanos da Terra

Ciência

Nos oceanos primitivos da Terra, a manutenção de níveis estáveis de oxigênio dependia de um equilíbrio químico complexo entre a matéria orgânica e a disponibilidade de nutrientes. Um estudo liderado por Andrey Bekier, da Universidade da Califórnia em Riverside e publicado na Nature Communications, identifica que a dinâmica do fósforo foi fundamental para evitar que o oxigênio, produzido após o Grande Evento de Oxidação (há mais de dois bilhões de anos), fosse consumido rapidamente por reações químicas.

Древняя Земля и первые воды
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древняя Земля и первые воды

O mecanismo observado baseia-se em um ciclo de retroalimentação envolvendo sulfatos e fósforo. Com o aumento do oxigênio nas águas, a concentração de sulfatos também cresceu. Microrganismos utilizaram esses sulfatos para decompor a matéria orgânica de forma mais eficiente; esse processo liberava o fósforo de volta para a coluna d'água, em vez de deixá-lo retido em sedimentos inacessíveis. Uma vez disponível, o fósforo sustentava a produtividade biológica, permitindo que a vida continuasse a prosperar e a liberar oxigênio.

O papel do carbono e a evidência mineral

A disponibilidade de fósforo permitiu a ocorrência de um fenômeno crítico: o soterramento de carbono orgânico. Quando a matéria orgânica é depositada nos sedimentos sem ser completamente decomposta, ela deixa de consumir oxigênio durante a degradação. Esse acúmulo de carbono no fundo do oceano atuou como um mecanismo de preservação do oxigênio atmosférico.

Para testar essa hipótese, a equipe analisou rochas antigas da África do Sul. Diferente de medições anteriores, que quantificavam apenas o fósforo total na rocha, os pesquisadores utilizaram um método de dissolução sequencial de minerais. Essa técnica permitiu distinguir o fósforo que estava biologicamente disponível para os organismos da época daquele que estava quimicamente "preso" em formas minerais inertes.

Oscilações químicas e limites biológicos

Os dados minerais revelam que a estabilização do oxigênio após o Grande Evento de Oxidação não foi linear. O oxigênio atmosférico apresentou flutuações significativas ao longo de dezenas de milhões de anos, alterando repetidamente a química oceânica e a redistribuição de nutrientes.

Essa instabilidade sugere que a falta de oxigênio pode não ter sido o único fator limitante para o surgimento de organismos mais complexos. A evidência indica que outras condições ecológicas ou restrições biológicas internas podem ter operado paralelamente aos processos de oxidação.

Conexões com a ecologia contemporânea

A relação entre oxigênio e fósforo observada no passado remoto reflete dinâmicas atuais. Atualmente, a desoxigenação de certas massas de água marinha, impulsionada por mudanças climáticas, pode reduzir a disponibilidade de fósforo, o que compromete a produtividade biológica e a resiliência dos ecossistemas marinhos modernos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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