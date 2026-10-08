Diferenças na formação de Terra e Marte reveladas por elementos voláteis

A análise da abundância de elementos voláteis — especificamente sódio, zinco e potássio — na crosta e no manto da Terra e de Marte revela concentrações distintas desses elementos. Como essas substâncias evaporam facilmente sob altas temperaturas, a quantidade remanescente em cada planeta funciona como um indicador térmico do ambiente em que a massa planetária foi acumulada.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Каменистая экзопланета рядом со звездой

Inferência sobre os processos de formação

Ao processar esses dados químicos através de modelos computacionais, pesquisadores do Instituto Globe da Universidade de Copenhaga, liderados pelo professor Anders Johansen e pelo docente Haiyan Wang, inferiram que a Terra e Marte foram formados por proporções inversas de dois mecanismos distintos: a colisão de grandes planetesimais (corpos de centenas de quilômetros) e a acreção de "seixos" (pequenas partículas de poeira e rocha).

Com base na modelagem dos dados, a composição estimada é a seguinte:

Terra: aproximadamente 75% de sua massa teria sido originada pela acreção de partículas pequenas ("seixos") e 25% por colisões de objetos massivos.

aproximadamente 75% de sua massa teria sido originada pela acreção de partículas pequenas ("seixos") e 25% por colisões de objetos massivos. Marte: a proporção seria inversa, com cerca de 75% da massa resultante de impactos de planetesimais e 25% proveniente de material granular fino.

Modelagem e precisão química

A conclusão dos pesquisadores fundamenta-se na consistência dos resultados do modelo computacional, independentemente da variação dos parâmetros iniciais. Segundo a equipe, a análise de elementos voláteis oferece uma precisão superior à análise tradicional de isótopos, que frequentemente apresenta resultados ambíguos sobre a origem da matéria planetária.

Implicações para a habitabilidade

A distinção entre esses dois métodos de formação não é apenas estrutural, mas química. O modo como um planeta acumula sua massa determina a quantidade de substâncias voláteis — incluindo água e componentes atmosféricos — que o corpo celeste consegue reter durante a fase de nascimento.

Para o professor Johansen, a compreensão de como esses elementos são perdidos ou preservados durante a formação permite criar critérios mais rigorosos para prever a presença de água e a potencial habitabilidade de exoplanetas rochosos em outros sistemas estelares.