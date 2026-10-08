Diferenças na formação de Terra e Marte reveladas por elementos voláteis

A análise da abundância de elementos voláteis — especificamente sódio, zinco e potássio — na crosta e no manto da Terra e de Marte revela concentrações distintas desses elementos. Como essas substâncias evaporam facilmente sob altas temperaturas, a quantidade remanescente em cada planeta funciona como um indicador térmico do ambiente em que a massa planetária foi acumulada.
Ao processar esses dados químicos através de modelos computacionais, pesquisadores do Instituto Globe da Universidade de Copenhaga, liderados pelo professor Anders Johansen e pelo docente Haiyan Wang, inferiram que a Terra e Marte foram formados por proporções inversas de dois mecanismos distintos: a colisão de grandes planetesimais (corpos de centenas de quilômetros) e a acreção de "seixos" (pequenas partículas de poeira e rocha).
Com base na modelagem dos dados, a composição estimada é a seguinte:
A conclusão dos pesquisadores fundamenta-se na consistência dos resultados do modelo computacional, independentemente da variação dos parâmetros iniciais. Segundo a equipe, a análise de elementos voláteis oferece uma precisão superior à análise tradicional de isótopos, que frequentemente apresenta resultados ambíguos sobre a origem da matéria planetária.
A distinção entre esses dois métodos de formação não é apenas estrutural, mas química. O modo como um planeta acumula sua massa determina a quantidade de substâncias voláteis — incluindo água e componentes atmosféricos — que o corpo celeste consegue reter durante a fase de nascimento.
Para o professor Johansen, a compreensão de como esses elementos são perdidos ou preservados durante a formação permite criar critérios mais rigorosos para prever a presença de água e a potencial habitabilidade de exoplanetas rochosos em outros sistemas estelares.
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