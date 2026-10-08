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Filmes flexíveis falham rápido: proteção contra umidade redefine futuro da conversão solar

Ciência

Células solares de perovskita, compostas por filmes flexíveis de haletos metálicos com resíduos orgânicos, apresentam eficiência de conversão de luz em eletricidade de 27%. No entanto, a estabilidade operacional desses dispositivos é limitada a aproximadamente 600 horas (25 dias), devido à degradação da estrutura cristalina quando exposta à umidade, ao oxigênio e à radiação ultravioleta (UV).

Мастер в перчатках осматривает металлический корпус прибора на рабочем столе с компонентами
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мастер в перчатках осматривает металлический корпус прибора на рабочем столе с компонентами

Para mitigar esse processo de decomposição, pesquisadores do Skoltech e da empresa INSCAN testaram a aplicação de quatro variantes de revestimentos poliméricos de parileno. O polímero foi depositado sobre a superfície das células em forma de película fina, sob temperatura ambiente. Foram analisadas as seguintes composições químicas: parileno-N (composto apenas por carbono e hidrogênio), parileno-C e parileno-D (contendo cloro) e parileno-F (contendo flúor).

Influência da composição química na estabilidade

A medição experimental demonstrou que a eficácia da proteção depende diretamente da composição do polímero utilizado. Os parilenos clorados (C e D) foram eficientes na barreira contra a umidade, porém induziram a difusão de íons de prata provenientes do coletor de corrente, resultando na interrupção total do funcionamento da célula.

O parileno-F apresentou a maior resistência à radiação UV, mas demonstrou desempenho inferior na proteção contra a umidade. O parileno-N, por sua vez, mostrou-se eficaz contra todos os fatores externos testados, permitindo que o dispositivo mantivesse 98% de sua eficiência após 10.000 horas de operação.

Condições de medição e perspectivas

Os resultados de estabilidade do parileno-N foram obtidos sob condições específicas: armazenamento no escuro, em ar atmosférico com umidade relativa entre 30% e 35%. A validação da estabilidade em condições mais severas, especificamente com temperatura e umidade elevadas a 85%, permanece como etapa experimental futura.

A aplicabilidade de cada polímero varia conforme a exigência do ambiente: o parileno-F é indicado para componentes de naves espaciais devido à sua estabilidade frente ao UV, enquanto os parilenos clorados podem ser viáveis em células fotovoltaicas flexíveis que utilizem metais inertes em substituição à prata.

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