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Anão marrom orbita anã vermelha em período recorde de 86 minutos

Ciência

Observações astronômicas do sistema ZTF J0440+2325 registraram a presença de um anão marrom orbitando uma estrela anã vermelha com um período orbital extremamente curto: 86,65 minutos. Esse dado instrumental define uma proximidade orbital significativamente maior do que a de qualquer planeta no Sistema Solar.

две планеты
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
две планеты

A análise de dados em cinco faixas espectrais revelou a existência de um ponto luminoso com temperatura elevada na superfície da anã vermelha. A partir desse sinal térmico, os pesquisadores inferiram que a mancha quente é o resultado da queda de matéria proveniente do anão marrom sobre a estrela. Esse processo de transferência de massa, onde a estrela "consome" parte do objeto orbitante, é a explicação física proposta para a anomalia térmica observada.

Estimativas de Dimensão e Distância

O cálculo do tamanho da mancha quente depende diretamente da distância estimada do sistema em relação à Terra, evidenciando que a dimensão do objeto é uma propriedade inferida e não medida diretamente. Se a distância for de 326 anos-luz, o diâmetro da mancha é estimado em 6.700 quilômetros. Caso a distância atinja o limite superior de 489 anos-luz, esse diâmetro subiria para 10.000 quilômetros.

A precisão dessas estimativas foi viabilizada pelo contraste térmico, já que a temperatura do ponto identificado é significativamente superior à temperatura média da superfície da anã vermelha.

Dinâmica de Estabilidade e Consumo

A observação sugere que a proximidade extrema não implica necessariamente na destruição imediata do objeto orbitante. Embora a resistência atmosférica da estrela possa desacelerar a órbita do anão marrom, a configuração do sistema ZTF J0440+2325 indica que esse processo pode ocorrer de forma gradual.

O modelo proposto sugere que tal arranjo pode persistir por bilhões de anos, caracterizando-se não como uma colisão catastrófica, mas como um processo lento de transferência de massa. Essa dinâmica serve como um ponto de comparação para hipóteses sobre a estabilidade de planetas em sistemas semelhantes ao nosso, sugerindo que, mesmo sob a influência de camadas externas estelares expandidas, a absorção total de um corpo orbitante pode não ser instantânea.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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