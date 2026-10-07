O gelo não foi o rei do início: condrutos dominaram os primeiros planetesimais

A composição química de meteoritos metálicos, remanescentes dos núcleos de corpos celestes primordiais, indica que os primeiros objetos sólidos da nossa região do espaço não eram compostos predominantemente por gelo e poeira, como sugeria o modelo anterior. A análise concentrou-se em amostras de ferro para rastrear a proporção de materiais que formaram os primeiros planetesimais durante o primeiro milhão de anos do Sistema Solar.

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Sinais químicos e indicadores de composição

Como os objetos da primeira geração sofreram fusão completa devido ao calor gerado por isótopos radioativos (como o alumínio-26), a estrutura física original foi destruída. Para reconstruir a composição inicial, a equipe liderada por Damanvir Grewal, da Universidade de Yale, utilizou marcadores químicos específicos no ferro:

Concentração de Enxofre: Este elemento serve como indicador da "matriz" (a mistura difusa de poeira cósmica e moléculas orgânicas), permitindo calcular a quantidade de poeira incorporada no corpo sólido.

Este elemento serve como indicador da "matriz" (a mistura difusa de poeira cósmica e moléculas orgânicas), permitindo calcular a quantidade de poeira incorporada no corpo sólido. Estado de Oxidação do Ferro: A proporção de oxidação indica a quantidade de água, na forma de gelo, que estava presente no momento da formação do objeto.

Propriedades inferidas e a predominância de condrutos

A partir desses dados instrumentais, os pesquisadores inferiram que a massa dos primeiros corpos sólidos era composta majoritariamente por condrutos — pequenas esferas de rocha vítrea formadas sob altas temperaturas — em detrimento da matriz de gelo e poeira. Os valores estimados indicam que entre 83% e 92% da composição consistia em condrutos rochosos, enquanto apenas 8% a 17% era composta por poeira gelada.

Essa proporção contrasta com a composição de meteoritos formados entre 2 e 3 milhões de anos depois, que apresentam teores significativamente mais elevados de gelo e poeira.

Interpretação do modelo de formação

A inferência desses dados sugere que o processo de aglutinação dos primeiros planetesimais foi seletivo. Em vez de uma acumulação indiscriminada de materiais disponíveis no disco protoplanetário, houve uma preferência sistemática pela incorporação de condrutos.

Essa hipótese física explica por que condrutos extremamente antigos são raros em amostras meteoríticas preservadas: a maioria teria sido processada e fundida dentro dos primeiros corpos sólidos, que posteriormente se transformaram em massas homogêneas, deixando apenas as assinaturas químicas do enxofre e do ferro para evidenciar sua origem.