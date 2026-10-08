Vida em bacias de salmoura no Mar Vermelho: metabolismo baseado em metais

No fundo do Mar Vermelho, a quase 1,8 quilômetros de profundidade, existem bacias de salmoura: depressões onde a água é tão densa e hipersalina que não se mistura com a coluna d'água oceânica, formando lagos subaquáticos com interfaces nítidas. Nessas zonas, a ausência de luz impede a fotossíntese e a escassez de oxigênio torna o ambiente letal para a maioria dos organismos marinhos contemporâneos.

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Apesar dessas condições, a análise de sedimentos e a amostragem de "tapetes microbianos" — camadas densas de bactérias e arqueias que recobrem o fundo dessas bacias — revelam a presença de microrganismos ativos. O que chama a atenção é a concentração de metais como manganês, ferro, molibdênio e cobre, que em certos pontos chega a ser 100 vezes superior à encontrada no fundo oceânico comum.

Mecanismos de obtenção de energia

A sobrevivência desses organismos depende de processos químicos de oxidação. Enquanto a maioria dos seres vivos utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons na respiração celular, os microrganismos dessas bacias operam por meio de transferências eletrônicas envolvendo metais.

O estudo, liderado pelo Dr. Chakraborty, identificou grupos como a Nitrospira, capazes de oxidar manganês e ferro. Nesses casos, a energia necessária para a manutenção celular não provém da luz ou de matéria orgânica complexa, mas da transformação química dos metais presentes no sedimento. O metal atua, portanto, como o combustível metabólico do organismo.

Comparação e evidência geológica

A identificação de bacias "extintas" — locais a 1,4 quilômetros de profundidade onde o corpo de salmoura desapareceu, mas deixaram anéis minerais e rastros químicos nos sedimentos — permite observar a persistência desses registros. A deposição de manganês e molibdênio nesses locais inativos segue padrões idênticos aos das bacias ativas, sugerindo que a atividade microbiana deixa assinaturas químicas estáveis por longos períodos.

Essa persistência de traços minerais fornece um parâmetro comparativo para a geologia: a capacidade de identificar "autógrafos" químicos em rochas antigas que indiquem a presença de vida em ambientes anóxicos.

Implicações evolutivas e astrobiológicas

A existência desses sistemas sugere que a vida pode prosperar independentemente da energia solar, utilizando exclusivamente a energia química interna do planeta. Do ponto de vista evolutivo, esse cenário serve como um modelo análogo para a Terra de aproximadamente 2,4 bilhões de anos atrás, período anterior ao Grande Evento de Oxigenação, quando a atmosfera terrestre ainda não possuía oxigênio livre.

Além disso, a viabilidade de metabolismos baseados em metais em condições de alta salinidade e ausência de oxigênio expande os critérios de busca por vida extraterrestre. Ambientes semelhantes podem existir em luas geladas, como Europa (Júpiter) ou Encélado (Saturno), onde oceanos internos sob crostas de gelo poderiam abrigar bacias químicas análogas às do Mar Vermelho.