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Inseto de 100 milhões de anos desafia padrões: órgão alongado permitia extração em fendas inacessíveis

Ciência

Treze espécimes de insetos preservados em âmbar birmanês, datados de aproximadamente 100 milhões de anos, revelam uma morfologia bucal distinta dentro do infraordem Fulgoromorpha. Identificados por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e da Academia Chinesa de Ciências como a espécie Cretodorus noonoo, esses organismos apresentam um aparelho bucal que diverge significativamente tanto de seus parentes extintos quanto dos representantes atuais do grupo.

Оса в янтаре
Photo: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оса в янтаре

A característica central do Cretodorus noonoo é um probóscide cuja extensão quase dobra o comprimento do corpo do inseto. Através de tomografia computadorizada de alta resolução, foi observada a presença de dobras transversais ao longo da superfície do órgão, conferindo-lhe uma estrutura semelhante a uma sanfona. A análise dos fósseis mostra que, em diversos exemplares, o probóscide foi preservado em posição curvada, o que indica que a estrutura possuía flexibilidade mecânica durante a vida do animal, funcionando de forma análoga a uma mangueira elástica para evitar o colapso ou a obstrução do canal.

Mecanismo de alimentação e interação ecológica

Diferente dos Fulgoromorpha modernos, que utilizam probóscides rígidos para perfurar tecidos vegetais ou absorver néctar, a estrutura do Cretodorus noonoo sugere uma especialização para a extração de seiva em locais de difícil acesso. A extremidade do órgão apresenta duas lobos sulcados que, hipoteticamente, se expandiam ao entrar em contato com a superfície, atuando como uma espécie de bujão para fixar o aparelho nas paredes de fendas e fissuras da casca das árvores.

Essa morfologia permitia que o inseto alcançasse tecidos profundos da planta, explorando nichos ecológicos inacessíveis para espécies com aparelhos bucais rígidos e curtos. A capacidade de penetrar em fendas estreitas indica uma interação específica com a arquitetura vegetal do período Cretáceo.

Contexto evolutivo e ambiental

A ocorrência de probóscides alongados ou estriados em diferentes grupos não aparentados de insetos durante o período Cretáceo sugere uma resposta a pressões ambientais comuns. Uma das hipóteses levantadas é a predominância de árvores com cascas excessivamente espessas nas florestas da época.

Esse cenário pode ter sido intensificado por ciclos de incêndios florestais em ecossistemas de vegetação resinosa. Em ambientes onde a camada externa da planta é danificada ou se torna excessivamente grossa, a seleção favoreceu organismos capazes de acessar a seiva em profundidades maiores. Assim, a estrutura do Cretodorus noonoo não é vista como um evento isolado, mas como uma evidência de adaptação a condições ecológicas específicas da flora do Cretáceo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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