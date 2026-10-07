Composição estranha na anã branca: atmosfera de planeta vizinho some aos poucos

Dois estudos publicados na revista Nature Astronomy detalham registros de interação entre estrelas anãs e seus companheiros orbitais, caracterizados pela transferência gradual de matéria de um corpo para o outro.

Photo: NASA by Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Звезда T Coronae Borealis

Análise espectral de anã branca e variação de brilho

Um grupo de pesquisa liderado por Jamie Williams, da Universidade de Warwick, registrou a assinatura espectral de uma anã branca apresentando concentrações anômalas de zinco, cobre e nióbio. Esses elementos são tipicamente escassos na composição atmosférica de objetos desse tipo. Paralelamente à detecção química, os instrumentos registraram variações periódicas na luminosidade da estrela.

A combinação da composição química incomum com a periodicidade do brilho permitiu a inferência de um corpo em órbita. O modelo proposto sugere que este objeto seja um planeta de "segunda geração", formado após a fase de gigante vermelha da estrela. A interpretação física é que a atmosfera desse corpo está em processo de evaporação, sendo subsequentemente absorvida pela anã branca. Esse cenário indica a possibilidade de sistemas planetários se reestruturarem após a morte da estrela central.

Fluxo de massa entre anãs vermelha e marrom

Em outra observação, coordenada por Aaron Hausholder, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi detectada a interação entre uma anã vermelha e uma anã marrom. O registro instrumental indica que a anã vermelha está absorvendo material do corpo menor.

Diferente de modelos de interação catastrófica, onde a destruição do satélite ocorre de forma rápida, os dados sugerem um processo de transferência de massa prolongado, possivelmente ocorrendo ao longo de milhões de anos. A identificação desse estado transitório é descrita como um evento raro, dada a dificuldade de prever a janela temporal de detecção de processos de consumo lento.

Implicações para modelos de evolução estelar

A observação desses dois mecanismos de interação fornece dados para modelos sobre o destino de sistemas estelares. Embora o Sol não seja atualmente uma anã vermelha ou branca, sua trajetória evolutiva sugere que a interação com planetas internos pode não ocorrer necessariamente via colapso abrupto, mas através de processos graduais de evaporação atmosférica e transferência de massa.