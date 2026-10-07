Análise de DNA em Notre-Dame surpreende: europeus dominavam sem traços nativos fortes

A análise de fragmentos de ossos temporais e dentes extraídos do cemitério de Notre-Dame, em Montreal, oferece novos dados sobre a composição genética dos primeiros colonos franceses no Canadá. O material, recuperado em escavações arqueológicas realizadas entre 2001 e 2011, provém de um necrópole que operou entre 1683 e 1796. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, concentrou-se no DNA de 45 indivíduos para determinar a origem populacional daquele grupo.

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Para a construção do perfil genético, os pesquisadores, liderados por Diana Martin-Moyla da Universidade de Montreal, analisaram 60 fragmentos da parte petrosa do osso temporal e 33 dentes. A profundidade de cobertura dos genomas, com média de pelo menos 0,2x, permitiu a análise de marcadores uniparentais e a comparação com conjuntos de referência compostos por 900 europeus, 751 africanos ocidentais e 673 indígenas americanos.

Evidências Genômicas e Ancestralidade

Os resultados indicam que a grande maioria dos indivíduos analisados possuía haplogrupos mitocondriais característicos de populações europeias. Embora dois indivíduos tenham apresentado as linhagens maternas L1 e C4 — frequentes em populações africanas e indígenas -, a análise dos genomas autossômicos não confirmou a origem desses indivíduos em famílias miscigenadas, visto que tais haplogrupos também ocorrem, ainda que em baixa frequência, na Europa.

A comparação genômica revelou que a maioria dos colonos era geneticamente próxima aos franceses contemporâneos, sem a presença de adjacências significativas de DNA proveniente das populações nativas da América. Além disso, a avaliação de segmentos homozigotos indicou a ausência de endogamia, sugerindo que os habitantes do Montreal colonial não praticavam casamentos entre parentes próximos.

Impacto na Reconstrução Histórica

Esses dados físicos contrastam com a narrativa histórica de que houve uma miscigenação intensa e precoce entre os colonos franceses e os povos indígenas no início da colonização da Nova França. Embora existissem incentivos iniciais a uniões com mulheres nativas para consolidar a presença europeia, a evidência genética do cemitério de Notre-Dame sugere que esse processo não foi a norma para a população depositada naquele local.

A análise reforça a eficácia de outras estratégias demográficas da época, como o programa de realocação das Filles du Roi (Filhas do Rei) no século XVII, financiado por Luís XIV para enviar mulheres da França ao Quebec, o que acelerou o crescimento da população europeia na colônia sem a dependência de vínculos genéticos com as populações locais.