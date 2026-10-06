Lagos de sal no fundo do mar preservam sinais de vida sem oxigênio por milênios

No fundo do Mar Vermelho, a 1.770 metros de profundidade, existem depressões conhecidas como brine pools - lagos de sal hipersalinos e anóxicos. Nessas áreas, a concentração de sais é tão elevada e a ausência de oxigênio tão severa que, por muito tempo, acreditou-se que tais ambientes fossem estéreis. No entanto, observações recentes revelam a presença de comunidades densas de bactérias e arqueias que prosperam nessas condições extremas.

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Análises de sedimentos e matéria orgânica coletadas em um desses lagos ativos, comparadas a três pontos de controle no fundo do mar, mostram que a concentração de metais sob os tapetes microbianos é, em alguns pontos, mais de 100 vezes superior à de áreas adjacentes. Por meio de metagenômica e metatranscriptômica, a equipe de pesquisadores, liderada por Chakrabortia, identificou a presença de microrganismos oxidantes de manganês, como os do gênero Nitrospira.

O mecanismo de oxidação mineral

A atividade desses organismos está ligada à transformação química de metais. O processo de oxidação do manganês (Mn(II)) em óxidos de manganês libera energia química que pode ser utilizada para sustentar o metabolismo celular. Essa via energética independe da presença de oxigênio atmosférico, operando em um ambiente onde a química do sedimento fornece os substratos necessários para a sobrevivência dos extremófilos.

A persistência desse mecanismo foi evidenciada em um segundo local, a 1.400 metros de profundidade, onde se encontra um lago de sal presumidamente extinto. Embora a bacia contenha apenas restos de organismos marinhos e anéis sedimentares, a análise química revelou padrões de manganês oxidado e matéria orgânica enriquecida com molibdênio semelhantes aos encontrados no lago ativo. Isso indica que os rastros químicos da atividade biológica permanecem no sedimento mesmo após a alteração das condições ambientais que sustentavam a comunidade original.

Implicações para a vida primitiva

A existência de comunidades que obtêm energia da oxidação de manganês e ferro em ambientes anóxicos oferece um modelo comparativo para os oceanos primitivos da Terra. Esse mecanismo sugere que a vida poderia ter se estabelecido e prosperado através de fontes de energia química mineral muito antes do Grande Evento de Oxigenação, ocorrido entre 2,4 e 2,2 bilhões de anos atrás.

A evidência de que o enriquecimento de metais pode ocorrer sem a dependência de fotossíntese oxigênica ou fotoautotrofia abre a possibilidade de que a base energética da vida oceânica primitiva tenha sido a quimiolitotrofia. Embora a hipótese exija aprofundamento, a observação direta de microrganismos operando esse ciclo no Mar Vermelho demonstra que a oxidação de metais é um motor metabolicamente viável em condições de anoxia extrema.