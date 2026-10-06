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NASA e LBNL desenvolvem micro-CT em tempo real para analisar a ablação de escudos térmicos

Ciência

A limitação técnica de analisar a degradação de escudos térmicos espaciais apenas em estados "antes e depois" foi removida através da implementação de um sistema de microtomografia computadorizada de raios-X (micro-CT) em tempo real, desenvolvido pela NASA em parceria com o Advanced Light Source (ALS) do Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

ISS-62 Earth's glow and Aurora australis with Starlink satellite constellation
Photo: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ISS-62 Earth's glow and Aurora australis with Starlink satellite constellation

Aparato e Condições de Operação

Para viabilizar a observação do processo de ablação — onde o material é consumido para dissipar energia térmica -, foi construída uma câmara especializada capaz de aquecer amostras até 900 °C, temperatura que marca o início da degradação térmica. O sistema permite a manipulação da pressão e a alteração da composição dos gases para simular as condições atmosféricas de reentrada, enquanto a micro-CT captura a evolução estrutural interna do material durante a exposição ao calor.

Capacidades Medidas e Diferenciação de Materiais

A capacidade de visualização dinâmica permitiu a medição de comportamentos distintos entre materiais ablativos utilizados em missões como a Artemis e em sondas marcianas. No material SLA-561V, que utiliza cortiça como preenchimento, a medição demonstrou a rápida evaporação de partículas, resultando na formação de cavidades ocas. Já no SLA-220 (matriz de elastômero de silicone), a capacidade de imagem revelou a criação de uma rede de microcanais ramificados, que alteram a forma como os gases quentes atravessam a barreira térmica.

Otimização de Resolução via GAN

O gargalo entre a velocidade de aquisição de dados e a resolução da imagem foi mitigado através do uso de uma rede neural generativa adversária (GAN). O algoritmo processa escaneamentos de resolução intermediária capturados em alta velocidade e os converte em registros 3D de alta definição, permitindo a documentação precisa da deformação, carbonização e porosidade sem a perda de frames críticos do processo de ablação.

Gargalos Restantes e Limite de Prontidão

Apesar da demonstração da capacidade de imagem, existe um hiato entre a coleta de dados e a aplicação prática: as informações obtidas por este método ainda não foram integradas às simulações de engenharia utilizadas para o cálculo de reentrada. Além disso, a validação técnica restringiu-se a materiais da NASA; componentes de blindagem de proprietários privados, como o PICA-X da Dragon ou as placas cerâmicas da Starship, não foram testados no aparato, limitando a aplicabilidade do sistema aos materiais de domínio público ou governamental.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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