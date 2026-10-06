As Joias do Infinito continuam presentes nos filmes da Marvel, mas os físicos têm o seu próprio cristal peculiar

Cristais de antimoneto de itérbio (YbSb₂) apresentam a expulsão completa de campos magnéticos externos, característica típica de supercondutores do tipo I, mas manifestam a geração espontânea de campos magnéticos internos microscópicos ao serem resfriados. A observação foi detalhada em estudo publicado na revista Physical Review Letters por pesquisadores do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica em Bhopal.

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Para detectar esses campos internos, que são extremamente fracos, a equipe utilizou a espectroscopia de múons. Partículas instáveis (múons) foram disparadas contra o monocristal resfriado a temperaturas próximas ao zero absoluto. Os múons atuam como sondas locais: a detecção de um campo magnético interno no momento exato da transição para o estado supercondutor indica que o material não é magneticamente neutro em sua fase interna.

Quebra de simetria e reversão temporal

A presença desses campos internos sinaliza a violação da simetria de reversão temporal. Na física quântica padrão, esse princípio prevê que as leis físicas operem da mesma forma se a direção do tempo for invertida. No YbSb₂, porém, o resfriamento abaixo da temperatura crítica provoca o surgimento espontâneo de um momento magnético, o que rompe essa simetria.

Os autores atribuem esse comportamento a um estado quântico específico dos pares de elétrons (pares de Cooper). Embora o resultado aponte para a possibilidade de que o material apresente supercondutividade topológica, essa interpretação permanece como uma hipótese derivada do comportamento observado.

Caso a natureza topológica dessa supercondutividade seja confirmada em etapas posteriores, a propriedade de proteção contra a quebra de simetria poderia, teoricamente, ser aplicada no desenvolvimento de sistemas de computação quântica mais resistentes a erros de decoerência.