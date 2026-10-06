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Fóssil chinês de 518 milhões de anos assombra: tentáculos ativos redefiniram linhagem dos ambulacrários

Ciência

Nas camadas de folhelhos de Maotianshan, na província de Yunnan, sul da China, foram identificados fósseis de um organismo que habitou os oceanos há aproximadamente 518 milhões de anos. O espécime, batizado de Yujingia glutenotunica, apresenta dimensões reduzidas, variando entre 8 e 22 milímetros de comprimento, e possui uma anatomia composta por um corpo alongado, envolto por uma membrana gelatinosa, e dois pares de apêndices ou tentáculos que se distribuem acima de uma base arredondada.

Подводный пейзаж с древними обитателями
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Подводный пейзаж с древними обитателями

A preservação excepcional de tecidos moles em Yunnan permitiu observar que a Yujingia operava como um coletor de partículas orgânicas da água através de seus tentáculos. Esse mecanismo de alimentação contrasta com a hipótese anterior de que o ancestral comum dos ambulacrários (grupo que inclui equinodermos e hemicordados) dependesse prioritariamente de brânquias para a filtração de alimento, sugerindo que a captura ativa por apêndices era uma característica presente precocemente nessa linhagem.

Análise Filogenética e Posicionamento

Para situar o organismo no tempo e na árvore evolutiva, pesquisadores da Universidade de Cambridge e da Universidade do Noroeste, na China, realizaram uma reconstrução filogenética bayesiana. A análise baseou-se em um conjunto de 505 características anatômicas comparadas entre 100 táxons, abrangendo espécies contemporâneas e extintas. Os dados indicam que a Yujingia está posicionada mais próxima do último ancestral comum dos ambulacrários do que qualquer outro fóssil conhecido até então.

Embora o organismo não seja classificado como o ancestral direto, ele atua como um elo morfológico. A presença de tentáculos em um corpo mole conecta formas primitivas às linhagens que deram origem aos equinuróides e hemicordados modernos, preenchendo uma lacuna na transição estrutural do grupo.

Implicações para os Deuterostômios

A descoberta impacta a compreensão dos deuterostômios, grupo maior que engloba não apenas os ambulacrários, mas também os cordados. A morfologia da Yujingia oferece evidências sobre a transição entre a simetria bilateral e a simetria radial pentâmera, característica marcante de estrelas-do-mar e ouriços-do-mar.

A capacidade de se fixar ao substrato e coletar alimento via tentáculos sugere uma especialização ecológica que pode ter divergido em caminhos distintos: enquanto algumas linhagens mantiveram a estrutura vermiforme, outras desenvolveram esqueletos rígidos e simetria radial. Essa divergência indica que a interação do organismo com o ambiente bentônico foi um fator determinante para a diversificação anatômica observada nos ambulacrários.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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