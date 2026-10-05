Diferenças profundas na Terra e Marte: novos dados impõem uma revisão sobre o nascimento solar

A análise da abundância de elementos voláteis — especificamente sódio, potássio e zinco — nas amostras químicas da Terra e de Marte revela disparidades na composição material desses dois planetas. A medição da escassez desses elementos funciona como um indicador do nível de aquecimento e da perda de substâncias que ocorreram durante a fase de formação dos corpos celestes.

Photo: Midjourney by Eugenio Fdz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диффузные орбиты планет выделены гигантским астрономическим объектом

Processos de acréscimo e massa planetária

A partir dos dados químicos, os pesquisadores aplicaram modelos de formação para inferir como a massa de cada planeta foi acumulada. No caso da Terra, os modelos indicam que ao menos 75% da massa de sua parte silicática é compatível com material proveniente de dois protoplanetas que cresceram primordialmente através da captura de partículas pequenas (acréscimo de "seixos"). A proporção restante, até 25%, é atribuída a planetesimais, que são objetos maiores e mais densos.

Essa modelagem sugere que um desses planetesimais de grande porte pode ter sido o corpo impactador responsável pelo evento final de formação da Terra e pela subsequente origem da Lua, embora essa correlação permaneça como uma interpretação do modelo de acréscimo.

Para Marte, a inferência baseada nos mesmos marcadores químicos aponta para um processo inverso. O modelo indica que aproximadamente 73% de sua massa derivou de planetesimais, enquanto apenas 27% do material foi acumulado via acréscimo de partículas menores. Essa divergência demonstra que planetas rochosos adjacentes não necessariamente compartilham o mesmo mecanismo de formação.

Contexto do disco protoplanetário

Essas diferenças de composição estão inseridas na dinâmica do disco de gás e poeira que originou o Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. A distribuição de materiais foi condicionada pelo gradiente térmico do disco: a região interna, mais quente, permitiu a sobrevivência de metais e rochas, dando origem a Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

Em regiões mais afastadas e frias, a presença de gelos permitiu a formação rápida de núcleos massivos capazes de capturar gases, resultando em Júpiter e Saturno, enquanto Urano e Netuno consolidaram-se como gigantes gelados, ricos em água, metano e amônia. O cinturão de asteroides é interpretado como material que não completou o processo de aglutinação em um planeta.

Implicações para exoplanetas

A metodologia de utilizar a composição química para reconstruir a história de formação e a perda de voláteis pode ser estendida ao estudo de exoplanetas rochosos. Como a quantidade de água, carbono e outros elementos voláteis preservados depende do modo de acréscimo, a análise desses sinais químicos torna-se um indicador fundamental para determinar a viabilidade de ambientes habitáveis em outros sistemas estelares.