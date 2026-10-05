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Mudanças climáticas desaceleram a rotação da Terra

Ciência

A velocidade de rotação da Terra, embora percebida como constante, apresenta variações graduais influenciadas por fatores astronômicos, como a Lua, e processos geofísicos internos. No entanto, um estudo publicado na revista npj Climate and Atmospheric Science indica que as alterações climáticas antropogênicas introduziram um novo mecanismo de desaceleração da rotação planetária.

Глобальное потепление
Photo: commons.wikimedia.org by Cole, Steve; Leslie McCarthy; Northon, Karen, ed. (, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобальное потепление

Escala e Medição

A magnitude desse impacto é medida em frações mínimas de tempo, mas detectável através de modelos climáticos e séries de dados. De acordo com os cálculos realizados por equipes de pesquisa dos Estados Unidos, Japão e Austrália, cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura global correlaciona-se com um prolongamento do dia terrestre em aproximadamente 0,1 milissegundo.

As projeções indicam que, entre os anos de 2057 e 2080, a influência humana sobre a rotação da Terra poderá ser distinguida das flutuações naturais. Estima-se que, até o final do século XXI, a contribuição do "freio atmosférico" possa representar até 18% do efeito causado pela interação gravitacional com a Lua.

Mecanismo de Transferência de Momento

O processo baseia-se no princípio da conservação do momento angular. A Terra e sua atmosfera formam um sistema fechado; portanto, se a massa gasrosa acelera sua rotação, a superfície sólida deve, obrigatoriamente, desacelerar para manter o equilíbrio do sistema.

Este fenômeno ocorre por meio de dois processos físicos principais:

  • Interação Topográfica: O fluxo de ar acelerado, ao colidir com grandes cadeias montanhosas (como o Himalaia, os Andes e as Rochosas), gera diferenciais de pressão que exercem uma força mecânica sobre a crosta terrestre em direção oposta ao sentido de rotação.
  • Atrito Atmosférico: O aquecimento global altera a dinâmica dos ventos. Enquanto os ventos alísios no equador tendem a atuar como um impulsor, o fortalecimento dos ventos ocidentais em latitudes médias cria uma resistência maior sobre as superfícies oceânicas e terrestres, funcionando como um sistema de frenagem.

Atribuição e Dinâmica Atmosférica

A causa desse aumento na velocidade dos ventos é atribuída à deformação da Célula de Hadley, o sistema de circulação tropical. Com a elevação das temperaturas, as fronteiras desta célula expandem-se em direção aos polos, o que impulsiona as correntes de jato (jet streams) na alta atmosfera.

Os modelos sugerem que a atmosfera pode evoluir para um estado de "super-rotação" até 2060, onde a camada gasosa orbitaria o eixo terrestre em uma velocidade significativamente superior à da superfície sólida, fenômeno observado em escalas extremas no planeta Vênus.

Implicações Técnicas da Desaceleração

Embora a variação de milissegundos seja imperceptível para a escala humana, ela gera divergências entre o tempo astronômico (baseado na rotação da Terra) e o tempo atômico (estável e linear). Essa discrepância impacta diretamente sistemas de alta precisão:

  • Sistemas de Posicionamento (GPS/GLONASS): A precisão milimétrica das coordenadas depende do conhecimento exato da posição da crosta terrestre no espaço. Erros de milissegundos podem acumular imprecisões na navegação de aeronaves e embarcações.
  • Sincronização Digital: A necessidade de inserir "segundos de ajuste" (leap seconds) para alinhar as escalas de tempo pode causar instabilidades em servidores de dados, bolsas de valores e infraestruturas de nuvem.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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