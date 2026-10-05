A velocidade de rotação da Terra, embora percebida como constante, apresenta variações graduais influenciadas por fatores astronômicos, como a Lua, e processos geofísicos internos. No entanto, um estudo publicado na revista npj Climate and Atmospheric Science indica que as alterações climáticas antropogênicas introduziram um novo mecanismo de desaceleração da rotação planetária.
A magnitude desse impacto é medida em frações mínimas de tempo, mas detectável através de modelos climáticos e séries de dados. De acordo com os cálculos realizados por equipes de pesquisa dos Estados Unidos, Japão e Austrália, cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura global correlaciona-se com um prolongamento do dia terrestre em aproximadamente 0,1 milissegundo.
As projeções indicam que, entre os anos de 2057 e 2080, a influência humana sobre a rotação da Terra poderá ser distinguida das flutuações naturais. Estima-se que, até o final do século XXI, a contribuição do "freio atmosférico" possa representar até 18% do efeito causado pela interação gravitacional com a Lua.
O processo baseia-se no princípio da conservação do momento angular. A Terra e sua atmosfera formam um sistema fechado; portanto, se a massa gasrosa acelera sua rotação, a superfície sólida deve, obrigatoriamente, desacelerar para manter o equilíbrio do sistema.
Este fenômeno ocorre por meio de dois processos físicos principais:
A causa desse aumento na velocidade dos ventos é atribuída à deformação da Célula de Hadley, o sistema de circulação tropical. Com a elevação das temperaturas, as fronteiras desta célula expandem-se em direção aos polos, o que impulsiona as correntes de jato (jet streams) na alta atmosfera.
Os modelos sugerem que a atmosfera pode evoluir para um estado de "super-rotação" até 2060, onde a camada gasosa orbitaria o eixo terrestre em uma velocidade significativamente superior à da superfície sólida, fenômeno observado em escalas extremas no planeta Vênus.
Embora a variação de milissegundos seja imperceptível para a escala humana, ela gera divergências entre o tempo astronômico (baseado na rotação da Terra) e o tempo atômico (estável e linear). Essa discrepância impacta diretamente sistemas de alta precisão:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.