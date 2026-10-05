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Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico

Ciência

As águas costeiras do leste da Groenlândia registraram um aumento significativo na presença de baleias com barbatanas, espécies que anteriormente evitavam a região devido à densa cobertura de gelo. A mudança no ecossistema, impulsionada pelo aquecimento do oceano, introduziu esses grandes predadores no Ártico.

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Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Escopo da informação: Monitoramento de baleias no leste da Groenlândia entre 1987 e 2024, utilizando dados de observações aéreas, navais, sensores via satélite e imagens espaciais de temperatura e gelo.

Dinâmica ambiental e migração

A análise dos dados revelou um ponto de inflexão entre 1999 e 2000, período em que a área de gelo no verão diminuiu e a temperatura média da água nos meses estivais subiu 1 °C. Essa alteração ambiental provocou o deslocamento do capelinha (peixe principal para alimentação na região) das águas da Islândia para a costa da Groenlândia.

Seguindo a presa, as baleias migraram para as latitudes norte. No verão de 2024, foram contabilizadas aproximadamente:

  • 4.000 baleias-jubarte;
  • 5.000 baleias-comuns (fin-whales);
  • Mais de 6.000 rorquais-menores.

Em média, esses animais permanecem na região por 120 dias por ano, formando grupos de até 50 indivíduos para a caça conjunta.

Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, esse comportamento é típico de espécies que encontram abundância de recursos em novas áreas, mas alerta que a extrapolação de dados de grupos isolados para toda a população exige cautela, pois alguns indivíduos podem não ter sido detectados.

Consumo alimentar e "atlantificação"

Para estimar a dieta dos cetáceos, os pesquisadores analisaram o conteúdo estomacal de salmões e aves marinhas. Com base na massa corporal das baleias e na duração da temporada de engorda, foi construído um modelo de consumo alimentar. Os cálculos indicam que os animais consomem até 1,3 milhão de toneladas de krill e capelinha por temporada.

Limite importante: Como o estudo utilizou valores mínimos nos cálculos, o volume real de alimento consumido pode ser até o dobro do estimado. Além disso, ainda não se sabe por quanto tempo esse recurso alimentar será sustentável ou se a pressão das baleias reduzirá a população de capelinha na região.

O estudo, publicado na revista Frontiers in Marine Science, confirma o processo de "atlantificação" do Ártico: a transição para um tipo de ecossistema semelhante ao do sul, onde as baleias com barbatanas assumem o papel de predadores dominantes.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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