Evolução dentária do Paranthropus robustus revela adaptação climática há dois milhões de anos

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Ciência

O fragmento de um crânio adulto, catalogado como DNH 127, oferece agora uma evidência física concreta sobre a morfologia do Homo erectus na África do Sul. Encontrado na caverna de Drimolen, no complexo conhecido como "Berço da Humanidade", o fóssil data de aproximadamente dois milhões de anos, situando a presença desta espécie na região em um período anterior ao registrado em outros sítios globais, como Dmanisi, na Geórgia, onde exemplares adultos datam de cerca de 1,8 milhão de anos.

Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
Photo: commons.wikimedia by Werner Ustorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон

Até a análise deste fragmento, a evidência mais antiga do Homo erectus em Drimolen restringia-se ao espécime DNH 134, os restos de uma criança entre dois e quatro anos. A limitação biológica do espécime juvenil impedia que os pesquisadores reconstruíssem com precisão a anatomia dos adultos daquela população local. A identificação do DNH 127, parte de um grupo de 18 novos fósseis descritos em estudo publicado no periódico Annals of Human Biology, preenche essa lacuna anatômica.

Coexistência e Divergência Adaptativa

Os sedimentos de Drimolen revelam a coexistência de duas linhagens de hominídeos com estratégias biológicas distintas. De um lado, o Homo erectus apresenta um aumento no volume cerebral e a redução dos molares, características que a Dra. Jessie Martin, da Universidade de La Trobe, associa a uma transição dietética voltada ao consumo de carne. Do outro lado, o Paranthropus robustus exibe um cérebro proporcionalmente menor, similar ao de um chimpanzé, mas compensado por dentes massivos e músculos mastigatórios hipertrofiados, adaptados para processar alimentos rígidos e fibrosos.

A análise quantitativa dos vestígios indica que, há dois milhões de anos, o P. robustus era significativamente mais numeroso que o H. erectus no ambiente de Drimolen, superando-o em uma proporção estimada de dez para um. Esse dado sugere que a linhagem que eventualmente conduziria aos humanos modernos não era, naquele momento e local, a população dominante.

Microevolução e Pressão Ambiental

A abundância de material fósseis em Drimolen permitiu a comparação direta com amostras de outros sítios, como a caverna de Swartkrans. Ao contrastar os fósseis de P. robustus de Drimolen (2 milhões de anos) com os de Swartkrans (1,8 milhão de anos), observa-se um intervalo de 200 mil anos onde houve um aumento progressivo no tamanho dos dentes e dos músculos da mandíbula.

Essa alteração morfológica gradual é interpretada como uma resposta microevolutiva a pressões climáticas, forçando a espécie a especializar ainda mais seu aparelho mastigatório. Tais evidências sustentam a classificação da população de Drimolen como a subespécie P. robustus ukusa, diferenciando-a formalmente de outras populações da mesma espécie por suas características anatômicas específicas.

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