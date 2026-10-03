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Estrutura magmática na face oculta da Lua sugere dínamo ativo há 4,2 bilhões de anos

Ciência

No lado oposto da Lua, uma estrutura magmática densa desafia a visão padrão da história magnética do satélite. Na região de Dewar, cientistas identificaram um corpo com cerca de 60 km de largura, que se estende aproximadamente 9 km abaixo da superfície. Ele apresenta forte magnetização.

Луна
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Луна

Pesquisadores do ETH Zurich analisaram dados gravitacionais da missão GRAIL da NASA e medições magnéticas dos satélites Lunar Prospector e Kaguya. O estudo indica que a formação consiste em magma solidificado, que emergiu das profundezas há cerca de 4,2 bilhões de anos. Com base no teor de ferro na rocha, os pesquisadores calcularam a intensidade mínima do campo necessário para magnetizá-la durante o resfriamento.

O estudante de pós-graduação Si Yang sugere que, naquela época, o campo lunar provavelmente ultrapassava 10 microteslas. Para comparação, o campo magnético atual da Terra gira em torno de 50 microteslas. Isso indica que a jovem Lua pode ter operado um mecanismo de dínamo em seu núcleo, semelhante ao terrestre.

A hipótese de magnetização por impacto de um grande asteroide ou meteoroite foi descartada. A região de Dewar fica fora das zonas onde tais efeitos são considerados prováveis. A equipe conclui que o campo se formou por um processo interno prolongado, e não por um evento isolado.

Na mesma área, foi detectado um "swirl" lunar — um padrão claro e curvo na superfície. Essas estruturas estão ligadas a anomalias magnéticas locais. Uma teoria propõe que linhas de campo horizontais desviam parcialmente o vento solar, retardando o escurecimento do solo pela intemperização espacial. A geofísica Anna Mittelholz destaca a relevância prática: essas anomalias podem atuar como escudos naturais para astronautas futuros.

Permanece a questão de como um núcleo lunar relativamente pequeno poderia gerar tal campo. A tarefa, no entanto, muda: passa da dúvida sobre a existência do dínamo para a busca pelo mecanismo de funcionamento. O método de análise conjunta de dados gravitacionais e magnéticos pode ser aplicado a outros planetas, como Marte, embora aí ainda faltem dados precisos para essa investigação.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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