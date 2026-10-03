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Análise de amostras do asteroide Bennu revela composição isotópica híbrida

Ciência

A análise de meia grama de material coletado pela missão OSIRIS-REx no asteroide (101955) Bennu revelou a presença de isótopos nucleossintéticos com distribuições divergentes. Pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) e do Laboratório Nacional Lawrence Livermore identificaram que, enquanto as proporções de titânio e cromo no material coincidem com as de asteroides carbonáceos (CC), a assinatura isotópica do ferro aproxima-se daquela encontrada em asteroides não carbonáceos (NC).

астероид Бенну
Photo: Wikimedia Commons by Marina Brozović, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид Бенну

Distinção de assinaturas isotópicas

Na astroquímica, a abundância de isótopos de ferro, titânio e cromo serve como marcador de localização no disco protoplanetário. Historicamente, a amostra de Bennu havia sido classificada como condrito tipo CI, um subgrupo raro de asteroides CC, que tipicamente se originam nas regiões externas e frias do Sistema Solar. No entanto, a discrepância detectada no ferro sugere a incorporação de material proveniente da região interna, onde se formaram os planetas rochosos.

Complementando esses dados, a medição do decaimento do manganês-53 indica que o objeto se consolidou aproximadamente 2 milhões de anos após a formação das primeiras rochas do Sistema Solar. Além disso, a ausência de isótopos pesados de hidrogênio e nitrogênio — comuns em cometas da região externa — reforça a incompatibilidade de Bennu com um modelo de formação puramente periférico.

Modelo de migração e a influência de Júpiter

Para conciliar a coexistência de sinais de regiões internas e externas, os pesquisadores propõem um modelo baseado na dinâmica gravitacional e de pressão do jovem Júpiter. Segundo a hipótese, a massa de Júpiter teria criado gradientes de pressão no disco de gás e poeira, funcionando como um filtro seletivo: partículas microscópicas de poeira conseguiriam migrar para o interior do sistema, enquanto condrulos (gotículas fundidas de escala milimétrica) ficariam retidos além da órbita do gigante gasoso.

Essa zona de retenção coincidiria com a chamada "linha de gelo", a fronteira térmica onde a água transita para o estado sólido. O modelo sugere que Bennu teria se originado nesse ponto de congestionamento de material, agindo como um acumulador de sedimentos cósmicos. A mistura de poeira proveniente do disco externo com componentes do disco interno explicaria a composição híbrida observada nos isótopos de ferro, titânio e cromo.

Neste cenário, Bennu é tratado como um candidato a objeto formado na interface entre a região interna e externa do Sistema Solar, tendo migrado posteriormente para a sua órbita atual de asteróide próximo à Terra (NEA) através de colisões e interações gravitacionais ao longo de bilhões de anos.

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Author`s name Petr Ermilin
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