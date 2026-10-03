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Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados

Ciência

A crosta e o manto terrestre, que compõem a camada sólida do planeta, não estão fixos em relação ao núcleo líquido. Devido à distribuição desigual de massa, essas camadas podem inclinar-se e deslizar, alterando a posição dos polos geográficos reais. Esse fenômeno é classificado como a verdadeira derivação polar (true polar wander — TPW).

Орбита Земли
Photo: earthobservatory.nasa.gov by Astronaut photograph ISS059-E-11742, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Mecanismo de redistribuição de massa

O processo fundamenta-se na busca do planeta pelo equilíbrio gravitacional e inercial. Como a Terra apresenta um achatamento nos polos e uma saliência equatorial, a massa de água dos oceanos concentra-se em torno do equador, formando um bojo equatorial. Quando a estrutura sólida da Terra se desloca de sua posição de equilíbrio, ela efetivamente "rola" sobre essa elevação líquida.

Dessa forma, a movimentação física dos continentes em relação ao volume de água — que permanece estacionário em relação ao eixo de rotação — provoca a submersão de algumas áreas e a emergência de outras. Esse deslocamento gera um padrão geoespacial específico de inundações e drenagens que afeta quatro quadrantes opostos do globo simultaneamente.

Escala temporal e evidências por proxy

Historicamente, a identificação da derivação polar baseava-se em sinais magnéticos registrados em rochas antigas. Para verificar se esse movimento ocorre de forma gradual ou em saltos abruptos, pesquisadores liderados por Matthew Domeyer, da Universidade de Oslo, utilizaram como proxy os dados de paleonível do mar.

A análise consistiu no mapeamento da distribuição de terras emergidas e áreas submersas com intervalos de 10 milhões de anos. A equipe buscou a presença de um padrão geométrico comparável a um "trevo de quatro folhas", que é a assinatura característica de um deslocamento rápido da camada sólida terrestre.

Os registros geológicos revelaram que esse padrão ocorreu em quatro intervalos distintos nos últimos 320 milhões de anos: aproximadamente há 200, 150 e 100 milhões de anos, e novamente entre 30 e 20 milhões de anos atrás. A convergência desses dados com as anomalias magnéticas pré-existentes permitiu a atribuição do processo a episódios de movimentação acelerada, em vez de um fluxo constante.

Medições contemporâneas e atribuição

Atualmente, a derivação polar é monitorada via medições satelitais, que indicam uma velocidade de deslocamento de aproximadamente 10 centímetros por ano. No contexto contemporâneo, a atribuição desse movimento está ligada à redistribuição de massa causada pelo derretimento das calotas polares.

Embora a medição atual seja precisa, a amplitude máxima desses movimentos e os gatilhos exatos que disparam as fases de aceleração profunda ainda são objeto de estudo. A relevância da análise reside no fato de que o deslocamento rápido de massas continentais através de diferentes zonas climáticas altera a configuração das correntes oceânicas e a dinâmica dos ecossistemas terrestres.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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