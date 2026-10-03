Defesa imunológica falha: microrganismos prosperam ao encontrar células humanas fragilizadas

A exposição de neutrófilos isolados de pacientes com beta-talassemia grave a zoósporos de Pythium insidiosum resultou em um aumento no número de colônias viáveis do patógeno, contrastando com a redução observada em neutrófilos de doadores saudáveis. Em testes in vitro, enquanto o grupo controle reduziu a carga microbiana de 194.333 para 124.389 colônias após 60 minutos de contato (MOI 1), as células dos pacientes com beta-talassemia permitiram que a população do patógeno crescesse de 177.500 para 259.111 colônias (p = 0.0005).

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ученый изучает корни растений в гидропонной лаборатории

Disfunção nas Armadilhas Extracelulares (NETs)

A incapacidade de conter o patógeno correlacionou-se a uma falha na formação de armadilhas extracelulares neutrofílicas (NETs), estruturas essenciais para neutralizar agentes que não podem ser fagocitados. A medição da liberação de enzimas marcadoras revelou que apenas 39,8% dos neutrófilos dos pacientes liberaram mieloperoxidase (MPO), comparado a 63,9% no grupo saudável (p < 0.0001). Da mesma forma, a liberação de elastase neutrofílica (NE) foi significativamente menor nos pacientes (35,3%) do que nos controles (54,2%, p = 0.0219).

Limitações da Fagocitose e Influência do Tamanho Celular

A análise por citometria de fluxo demonstrou que a atividade fagocitária também foi reduzida em pacientes com beta-talassemia ao processar zoósporos termotratados (p = 0.0335). No entanto, a eficiência global da fagocitose foi baixa em ambos os grupos. Esse resultado é atribuído à morfologia do sistema: as zoósporas de P. insidiosum possuem diâmetro entre 8 e 12 μm, dimensão similar à dos próprios neutrófilos (10-12 μm), o que torna a ingestão celular um mecanismo secundário em relação às NETs.

Relação com a Sobrecarga de Ferro

A evidência sugere que a disfunção celular observada está vinculada à sobrecarga crônica de ferro típica da beta-talassemia. O excesso de ferro no ambiente intracelular pode desestabilizar o equilíbrio redox, prejudicando a produção de espécies reativas de oxigênio necessárias para a ativação das NETs e danificando a integridade de enzimas como MPO e NE. Além disso, a possibilidade de a célula liberar ferro no microambiente pode ter favorecido o crescimento paradoxal do patógeno observado no início do experimento.

O estudo foi conduzido com uma amostra reduzida (12 participantes) e apresentou disparidades na média de idade entre os grupos. Como os dados foram obtidos ex vivo, os resultados demonstram a vulnerabilidade celular do sistema imune inato em pacientes com a patologia, mas requerem validação em coortes maiores para confirmar a correlação clínica direta.